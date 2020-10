F1 chystá vlastní simulátor. Bude v něm zkoušet změny sportovních pravidel

Formule 1 chtěla letos vyzkoušet kvalifikační závody s reverzním roštem, ale proti byl Mercedes. Návrh je opět na stole, nebo možná s trochou nadsázky zrovna padá ze stolu na zem. Proti je totiž už více týmů a nápad se nelíbí ani jezdcům.

Změn se ale F1 nevzdává a chce své nápady podpořit argumenty. Pat Symonds prozradil, že F1 bude mít vlastní simulátor. Hotový bude na konci příštího roku.

„Budujeme virtuální testovací prostředí pro sportovní pravidla,“ řekl technický šéf F1 pro Motorsport Magazine. „Doufám, že na konci příštího roku budeme mít možnost otestovat nejrůznější věci.“

Do simulátoru bude potřeba někoho posadit. F1 se chce obrátit na esportové jezdce.

„Provozujeme esportovou sérii, ze které máme řadu elitních závodníků, kteří jsou docela dobří a chovají se jako profesionální závodníci. Na jedné straně nemůžeme žádat profesionální závodní jezdce, aby se posadili a provedli 50 restartů po safety caru, abychom mohli analyzovat statistiky toho, co se stalo, protože se budou nudit. Na straně druhé to není správné dělat s dítětem v jeho pokoji, protože ani to nám nedá správnou odpověď – bez ohledu na to, jak moc chceme tyto děti přilákat do prostředí esportů.“

Symonds uvádí jako příklad některé věci z minulosti. Například start na Nürburgringu v 70. letech. „Čtyři vozy v první řadě, tři ve druhé řadě, čtyři ve třetí řadě... Chcete-li se na takové věci podívat, můžete to udělat pouze v testovacím prostředí.“

Už dnes F1 používá například simulace se strojovým učením, které jsou schopné simulovat závodní scénáře. F1 se ale nechce spoléhat jen na tyto nástroje, které neukáží kompletní obrázek.