F1 chtěla společnou fotografii všech vozů. Týmy to odmítly

Podle webu RaceFans se minulý týden na setkání pracovní skupiny promotérů diskutovalo o možnosti, že by se před testy pořídila společná fotografie všech deseti vozů. Něco podobného se běžně děje například před startem 24h Le Mans, kde je vozů mnohem více.

Společná fotografie měla být pořízena 19. února na Katalánském okruhu před začátkem testů. Týmy to ale odmítly z logistických důvodů.

Inženýři se obávali, že by týmy musely uvést vozy do stavu pro fotografováni, což znamená bez nejrůznějších aerodynamických senzorů. V okamžiku, kdy by začaly testy (v 9:00) by vůz nebyl připraven tak, jak to tým potřebuje a chce. Mechanici by museli senzory opět instalovat na vůz. Jednalo by se zřejmě o zdržení v řádu desítek minut, ale testy byly letos zredukovány z osmi na šest dnů, takže každá minuta se počítá.

Dalším důvodem může být snaha schovat některé části vozu před zvídavými pohledy konkurentů, kteří pečlivě analyzují fotografie. Letos budou mít už tak lepší podmínky, protože týmy podle nových pravidel nesmějí své vozy během testů zakrývat.

Společná fotografie vozů tak vznikla naposledy před 10 lety v Bahrajnu. Tenkrát šlo o první závodní víkend jubilejního 60. ročníku formule 1. Letos si F1 připomíná 70. výročí.

