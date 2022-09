F1 chce zlepšit show. Diskutuje se o konci VSC, úpravě DRS i dvou kvalifikacích za víkend

V zákulisí formule 1 se diskutuje o nemalém množství změn. Některých se můžeme dočkat v příštím roce, další mohou přijít později.

V poslední době dostala formule 1 na stůl minimálně dvě témata k řešení. V Monze se závod dojel pod safety carem, což není není zrovna „grande finale“, o němž by vedení F1 snilo. Co s tím? Řešení nebude snadné. Vyvěsit červenou vlajku a udělat restart po vyřešení problémů by mohlo narazit u nejvěrnějších fanoušků. Vytváří to drama umělě.

Další možností je alespoň zrušit (v Abú Dhabí 2021 nedodržené) pravidlo, že se pouští vozy o kolo zpět před safety car a poté se celé jedno kolo čeká. Nově by se mohlo restartovat okamžitě.

Penalizace

Dalším tématem jsou penalizace za překročení povoleného počtu komponent pohonné jednotky. Pokud se jich sejde za víkend více, je dokonce i pro týmy těžké na „první dobrou“ určit, kde vlastně budou jejich jezdci startovat. Ideální řešení neexistuje. Pravidlo je zavedeno kvůli úsporám nákladů a tomu, aby velké týmy nenasazovaly každý víkend novou pohonnou jednotku.

Podle Auto Motor und Sport by nakonec úprava nemusela být tak velká. Každý jezdec, který by překročil limitní počet komponent, by bez ohledu na počet komponent startoval z konce pole – pokud by takových jezdců bylo více, seřadili by se dle výsledků kvalifikace. Měli bychom tak jen dvě skupiny. Dnes je na konec startovního pole odsunut jezdec jen v případě, že součet penalizací přesáhne 15.

Existuje obava, že by týmy takové situace využily a nasadily vždy celou pohonnou jednotku. Bylo by totiž jedno, zda nasadí jen jednu komponentu nebo celou pohonnou jednotku – jezdec by vždy startoval z konce pole. Na druhou stranu by zmizely „strategické“ penalizace, kdy zejména velké týmy nasadí například nový motor, protože trest poklesu o pár míst tolik nebolí.

Konec VSC?

Podle Auto Motor und Sport se také diskutuje, že místo VSC bude jen SC. Pro atraktivitu závodu je lepší, když se celé startovní pole sjede dohromady. VSC zvýhodní jen jezdce, který se zrovna nachází poblíž vjezdu do boxů. Na druhou stranu odvolat VSC trvá kratší dobu...

DRS

F1 také diskutuje o změnách u DRS. V budoucnu ho chce zcela zrušit, ale to není otázka příštího či přespříštího roku. Vozy se k sobě dnes dokáží více přiblížit, ale výhoda z jízdy v závěsu je menší. Diskutuje se o úpravách DRS. Dnes může jezdec DRS použít až po dvou kolech po startu či restartu. Tohle omezení by se mohlo zrušit. Případě by mohlo pravidlo omezit celkovou délku, po kterou může jezdec v závodě jet s otevřeným DRS.

Dvě kvalifikace

Světová rada motorsportu včera schválila, že v příštím roce budeme mít šest sprintů – tedy dvakrát více než letos. Už v letošním roce mělo být sprintů více, ale FIA a týmy se nedohodly na finanční stránce věci.

Stefano Domenicali také nedávno uvedl, že chce, aby se pořád něco dělo. V průběhu víkendu může být jeden trénink, ale pak už by se mělo o něco bojovat.

Na stole je návrh, že od roku 2024 budou o „sprintovém víkendu“ dvě kvalifikace. První v pátek určí pořadí pro sprint, druhá v sobotu pak pro hlavní závod.

Pro změny pravidel pro rok 2023 musí být 28 z 30 hlasů. Týmy, FIA a F1 mají v Komisi po 10 hlasech.