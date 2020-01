F1 chce v budoucnu spolupracovat s Esport jezdci na testování sportovních pravidel

Oficiální šampionát virtuálních závodů na simulátorech podporovaný formulí 1 má za sebou tři sezóny. V té loňské mělo zastoupení všech deset současných týmů formule 1 a hráči si na finančních odměnách rozdělili pět set dolarů.

F1 přitom využívá své vlastní simulátory, na kterých testuje a hodnotí možné změny ve sportovních pravidlech. Vyzkoušela na nich například zavedení sprintových závodů s otočeným pořadím na startovním roštu. Tento nápad se však pro sezónu 2020 neujal.

Technický ředitel formule 1 Pat Symonds řekl, že ve snaze zavést do těchto testů lidský prvek chce formule 1 v budoucnu pracovat s některými předními jezdci z virtuálních závodů.

„Obtížná je lidská část. Na jednom z modelů, který jsme spustili, jsme se podívali na to, zda současné rozvržení startovního roštu, kdy vozy stojí v osmimetrových rozestupech, je správné,“ vysvětlil Symonds na akci Autosport International v britském Birminghamu.

„Když chcete zkoumat, jaký by byl efekt startovního roštu dvou vedle sebe, fyzika vám řekne, že všechna auta budou mít stejný start a do první zatáčky dorazí ve stejném pořadí. Tak to ale ve skutečnosti není,“ říká.

„Musíme pochopit, zda tím skutečně dosáhneme napínavějšího prvního kola, nebo z toho bude jen spousta nehod? Samozřejmě nechceme vyřadit v prvním kole polovinu startovního pole. Jediný způsob, jak to můžete udělat, je dosadit tam člověka. Týmy mají člověka, jezdce ve svých simulátorech, oni ale hledají špičkový výkon. My hledáme něco jiného,“ popisuje.

„Doufám, že na konci tohoto roku využijeme některých našich elitních herních závodníků z naší Esports série, abychom skutečně vyzkoušeli některé naše nápady pro změny ve sportovních pravidlech.“

Foto: Getty Images / Christopher Lee