F1 chce rozdávat vstupenky zdarma nebo se slevou, aby byly závody dostupnější

F1 se prostřednictvím svého programu We Race As One (Závodíme jako jeden) snaží zlepšit rozmanitost a začlenění různých skupin lidí.

Vedení seriálu již odhalilo své plány, jak pomoci financovat stipendia pro lidi z nedostatečně zastoupených skupin, aby mohli začít svou pracovní kariéru v prostředí F1.

Jednu z překážek pro lidi pocházející ze slabších poměrů vidět závody F1 na vlastní oči představovala cena vstupenek. F1 se svým fanouškům v řadě zemí vzdálila také přechodem vysílání na placené televizní kanály.

F1 si však klade za cíl zlepšit dostupnost závodních podniků tím, že zpřístupní vstupenky širší veřejnosti v dějištích velkých cen.

„Víme, že návštěva podniku F1 může být nákladná. Je to trochu o tom, že tady platíte za tři dny a spoustu hodin obsahu v průběhu víkendu na rozdíl například od fotbalového zápasu, který trvá jen 90 minut. I tak jsou to ale stále značné výdaje,“ připouští pro Autosport šéf strategie a businessu F1 Yath Gangakumaran.

„V tomto je klíčová spolupráce s každým promotérem, abychom zjistili, kde můžeme zajistit, aby lidé z místní komunity, zejména ti ze znevýhodněného prostředí, měli přístup k akci buď výrazně zlevněný nebo zcela zdarma. Pracujeme na tom s různými promotéry. Bude to chvíli trvat, teď se všichni vzpamatovávají z koronaviru, který události skutečně tvrdě postihl. Děláme na tom ale s promotéry, abychom naplnili naše cíle pro rok 2025.“

F1 by do roku 2025 ráda dosáhla toho, aby všechny závody byly plně udržitelné. Do roku 2030 se pak F1 chce stát zcela uhlíkově neutrální. Už od letošní sezóny F1 upustí od používání jednorázových plastových lahví a kartičky nutné pro vstup do paddocku budou z recyklovaného materiálu.

F1 výrazně omezí využití jednorázových plastových obalů

„Jednou z velkých věcí, kterou letos děláme, je dramatické snížení množství jednorázových plastů v boxech a paddocku. Ovládáme boxy a paddock, máme tedy větší příležitost to za krátkou dobu ovlivnit. Souhlasilo s tím všech 10 týmů, FIA a Pirelli,“ dodává Gangakumaran s tím, že velké změny v tomto ohledu přijdou při GP Španělska.

„Všichni budou mít plány, díky kterým dojde k dramatickému snížení použití jednorázových plastových lahví, ale také příborů a nádobí v jídelnách a na dalších místech. Promotéři zároveň pracují na svých plánech, aby zajistili, že fanzóny v okolí okruhu také sníží množství jednorázových plastových výrobků.

„Bahrajn letos zavádí recyklaci a vůbec poprvé investovali do recyklační infrastruktury. Nedělají to ale jen pro závod F1, budou to využívat celoročně. Je to pěkný malý příklad toho, jak my jako sport můžeme mít pozitivní dopad na prostředí, nejen když tam ten týden jsme, ale i na dobu, kdy v té zemi nejsme,“ uzavírá Gangakumaran.