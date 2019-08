F1 chce od roku 2021 více závodů jako byla letošní GP Německa

Letošní závod na Hockenheimu začal za silného deště. V průběhu závodu se podmínky na trati měnily, trať postupně osychala, ale následně přišel další déšť, který přinesl další dramata.

Během závodu se Lewis Hamilton z první pozice dostal mimo trať a poškodil si přední křídlo, jeho týmový kolega z Mercedesu Valtteri Bottas tvrdě boural. Jedním z mnoha pilotů, kteří doplatili na mokrou trať, byl i Charles Leclerc na ferrari.

Tým Toro Rosso naopak slavil překvapivé stupně vítězů, když Daniil Kvjat obsadil třetí pozici. Do konce závodu bojoval o stupně vítězů také Lance Stroll z dalšího týmu ze středu pole, Racing Pointu. A Sebastian Vettel z Ferrari dojel po startu z poslední pozice druhý.

Podle šéfa týmu Alfa Romeo Fréderica Vasseura, jehož jezdec Kimi Räikkönen se v prvním kole závodu dostal na třetí pozici, je pro rok 2021 cílem mít takové divoké závody.

„Pokud mechanicky sníží mezeru mezi středem pole a nejlepšími týmy, budete mít nějaké závody, možná ne 50 %, ale některé závody v sezóně, kde se může stát něco jako v GP Německa,“ řekl Vasseur.

„Týmy, fanoušci i jezdci by měli pocit, že mají tu možnost (bojovat o pozice mezi nejlepšími šesti). Zatím tomu tak není. První šestka může v prvním kole havarovat, zajet do boxů, vyměnit nos a zadní křídlo, vrátit se a stále nás budou schopni předjet o kolo. Nemáte jiná očekávání než sedmé místo. Cítím ale, že je to čím dál tím méně časté,“ dodává.

Podle Francouze nebude mít až tak velkou roli zavedení rozpočtového stropu, jako lepší rozdělení financí a změny v technických pravidlech.

Z vítězství se v Německu nakonec radoval Max Verstappen z Red Bullu. Šéf týmu Christian Horner se naopak domnívá, že klíčová budou pravidla v oblasti aerodynamiky a specifikace pneumatik.

„Myslím si, že ano. Také v Rakousku, a dokonce i na Silverstonu jsme viděli skvělé závody,“ řekl Horner na dotaz Motorsport.com, zda změny v pravidlech pro rok 2021 umožní mít takové závody jako letos v Německu, také na suché trati.

„Klíčovou roli v tom hrají pneumatiky. Bude důležité mít správné pneumatiky a aerodynamiku, aby jezdci mohli jet za sebou a tvrdě spolu bojovat.“

Po divácky nezajímavém závodu ve Francii přišly čtyři dramatické závody v Rakousku, Velké Británii, Německu a Maďarsku.

„Víme, co dělá zajímavé závody. Něco z toho je v okruzích, něco v pneumatikách. Vozy jsou nesmírně komplikované a myslím, že je rozhodně můžeme udělat méně komplexní. Chceme dosáhnout toho, že budeme mít více závodů, jaké jsme (po Francii) viděli,“ uzavírá Horner.

Foto: Getty Images / Mark Thompson