F1 chce být do roku 2030 uhlíkově neutrální

Existují obavy, že si klimatičtí aktivisté mohou vzít brzy na mušku formuli 1. Královna motorsportu může být vnímána jako určitý symbol. Dvacítka vozů bojuje o vítězství a při tom vypouští tuny oxidu uhličitého.

Podle Auto Motor und Sport je ročně na světě asi 500 akcí v oblasti motorsportu. Není to málo, ale jsou mnohem rozšířenější sporty – například fotbalových akcí má být 50krát tolik.

FIA a F1 chtějí vzít vítr z plachet případným kritikům a v konečném důsledku to může pomoci vylepšit obraz sportu a přilákat (či neodradit) sponzory.

F1 chce být do roku 2030 uhlíkové neutrální a to na trati i mimo ni. Kus práce se už udělal bez ohledu na klimatické otázky. Účinnosti pohonné jednotky vozu formule 1 je nyní přes 50 %, což je úchvatné číslo a mnohem vyšší hodnota ve srovnání s běžnými auty a to včetně hybridů.

Nová pravidla pro rok 2021 zavádí e-paliva. Syntetická složka má tvořit od revolučního roku 20 % paliva a postupně růst na 100 %.

Klimaticky šetrná má být ale F1 i mimo trať. Týmy chystají vlastní balíčky – v zimě ho má představit například Mercedes. Domácí úkoly už dávno udělal Sauber. V Hinwilu používají solární panely pro výrobu energie.

Zaměstnanci týmů pak sice nalétají za rok miliony kilometrů, ale Sauber to kompenzuje kupováním enviromentálních certifikátů. Za pětimístnou sumu od týmu se staví parky se solárními panely nebo zalesňují lesy.

Foto: Getty Images / Mark Thompson