F1 čekají nové náklady. Veškerý personál se bude testovat na COVID-19

Dezinfekce, ochranné prostředky. Hlavní položkou na seznamu zcela nových nákladů ale budou nejspíše testy na COVID-19. Formule 1 se chce v prvních závodech před světem zcela izolovat. V paddocku se bude pohybovat jen personál týmů a lidé, kteří zajišťují základní provoz (kameramani, ředitelství závodu, inženýři Pirelli apod.). Každý z nich by měl mít negativní test na COVID-19.

„Zdá se, že je to nutnost a nebude to jednoduché nebo levné,“ řekl šéf Silverstonu Stuart Pringle, kterého cituje The Guardian. „F1 cítí, že musí být jasné, že všichni v prostředí paddocku jsou negativně testováni.“

Zatím není jasné, jaký druh testů F1 použije. Tzv. rychlotesty jsou levnější, výsledek je znám během několika desítek minut. Pracují ale s protilátkami v těle člověka, takže dotyčný musí být už několik dní nakažený. Věrohodnější tzv. PCR testy jsou zhruba čtyřikrát dražší. V České republice stojí nejméně 2000 Kč, v zahraničí jsou ceny obvykle vyšší – až dvojnásobně.

Předpokládá se, že každý tým formule 1 bude mít v dějišti nejméně 80 lidí. K tomu musíme přičíst nezbytný další personál a jsme tak na čísle nejméně 1000 osob. Jeden test pro ně by vyšel na 2 miliony korun, ale to je velmi optimistický odhad. Kromě toho to bude logisticky náročné.

Závod opačným směrem se v Silverstonu nepojede

Očekává se, že na některých okruzích uvidíme dva závody. Personál F1 by zůstal mezi oběma víkendy izolovaný. V případě Silverstonu se diskutovalo o možnosti, že by se druhý závod jel v opačném směru. Šéf okruhu to nejdříve připouštěl, ale nyní řekl, že je to vyloučeno. „Určitě by to nevyhovovalo současným bezpečnostním normám,“ řekl Pringle. Podle něj by se musely bezpečnostní standardy výrazně zmírnit, což je nepravděpodobné, nebo by se musely provést úpravy a to je v současné době také nemožné. Problém totiž představují zejména únikové zóny, které jsou stavěny na „klasický“ směr jízdy.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek