F1 čeká první letošní sprint. Podle nových pravidel a na „neznámé trati“

F1 čeká letošní první sprint. A může to být slušný chaos.

Následující dva závodní víkendy nás čekají sprintové závody. V Číně bude mít premiéru nový formát víkendu.

Samotná změna formátu asi nebude problém, naopak může pomoci. F1 ale jela v Šanghaji naposledy v roce 2019. Poté byly závody v Číně zrušeny kvůli covidu-19.

V praxi to znamená, že řada jezdců pojede na této trati poprvé (Čou, Cunoda, Piastri, Sargeant). Poprvé ale pojedou na trati i současné vozy. Před ostrou části víkendu budou mít jezdci a týmy i nadále jen jeden trénink.

Jezdci proto varují před chaosem a problémy. Carlos Sainz se obává opakování scénáře z Austinu, kde týmy nastavily vůz příliš nízko, došlo k nadměrnému opotřebení kluzné desky a k diskvalifikaci Leclerca a Hamiltona.

Dalším problémem může být podle Sainze nový povrch a potenciálně nižší přilnavost. „Istanbul 2.0 je možná ve hře, ale doufám, že ne,“ řekl Sainz v narážce na Velkou cenu Turecka 2020, kde to opravdu hodně klouzalo.

„To jen ukazuje nejistotu. Možná pro vás doma je to vzrušující, ale pro inženýry a jezdce je to něco, co bychom podle mého názoru neměli riskovat a mít normální víkend.“

Co se změní?

První sprint se odjel v roce 2021 v Silverstonu. Od té doby došlo k řadě změn. Sprint už neurčuje pořadí na startu závodu a je lépe bodován (boduje prvních osm jezdců ve stylu 8, 7, 6, 5, ...). Snad jediné, co od začátku zůstává, je délka – sprint se jede na 100 km.

Letošní novinky jsou dvě. V neděli se samozřejmě nic nemění, čeká nás Grand Prix Číny. V pátek se pojede trénink. Odpoledne místo kvalifikace pojedou jezdci rozstřel. V sobotu nás pak čeká sprint a poté kvalifikace – nachystejte si budíky a doplňte kofeinové zásoby. Sprint je na programu už v 5:00 našeho času!

Změna má jednu výhodu. Umožňuje vytvořit dva samostatné režimy parc fermé.

V klasickém víkendu platí režim parc fermé od chvíle, kdy jezdec vyjede do kvalifikace. Končí pak v okamžiku, kdy FIA vozy po závodě zkontroluje. Během této doby se až na výjimky nesmí měnit nastavení, nesmí se měnit díly za díly jiné specifikace apod. Vůz je zjednodušeně řečeno „zmrazen“.

Během sprintových víkendů platil tento režim od páteční kvalifikace přes sprintový rozstřel, sprint až po závod. Pokud týmy zvolily špatné nastavení, nemohly ho změnit – existuje jen jedna cesta a to start z boxů.

Nově bude parc fermé platit od začátku pátečního rozstřelu po start sprintu. Následně znovu od startu sobotní odpolední kvalifikace po konec závodu (než FIA vozy zkontroluje).

Čeká nás tak „závod mechaniků a inženýrů“, kteří budou muset v mezidobí vyhodnotit situaci a případně změnit nastavení. Reálně na to budou mít něco přes 3 hodiny.

Stejně jako předtím platí, že v rozstřelu bude platit povinná alokace pneumatik – v prvních dvou částech střední, v poslední měkká. Na běžný víkend vozí Pirelli 13 sad (od měkké po tvrdou v kombinaci 8-3-2). Ve sprintu je to 12 sad (6-4-2).