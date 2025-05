F1 by se neměla změnit jen na show pro zábavu diváků. Je to sport, říká po Monaku vítězný Norris

F1 poprvé zavedla v Monaku dvě povinné zastávky. V závodě to vedlo k situacím, kdy jezdec zdržoval soupeře, aby mohl jeho týmový kolega absolvovat povinné zastávky. Například Verstappen pak dokonce stavěl až před nájezdem do posledního kola.

„Chcete vyrábět závody? K žádnému dalšímu předjíždění zde nedošlo. Myslel jsem, že právě o to šlo,“ řekl Norris, kterého cituje RaceFans.

„Teď jen dáváte lidem příležitost na základě štěstí – čekáním na červenou vlajku, čekáním na safety car. Nakonec se tím nedostáváme k zaslouženému vítězi, a s tím úplně nesouhlasím. Myslím, že by to měl být ten, kdo odjede nejlepší závod a zaslouží si vyhrát.“

Předjíždění v Monaku nikdy nebylo dobré, takže nevím, proč mají lidé tak vysoká očekávání

Podle Norrise by měla F1 hledat jiné cesty. Upozorňuje ale také na specifika Monaka.

„Samozřejmě, asi jsem v tomto ohledu trochu zaujatý, ale myslím, že zlepšení by mělo přijít jinými cestami. Předjíždění v Monaku nikdy nebylo dobré, nikdy, takže nevím, proč mají lidé tak vysoká očekávání.“

„Ale také si myslím, že Formule 1 by se neměla změnit jen na show pro zábavu diváků. Je to sport. Jde o to, kdo umí nejlépe závodit, kdo umí nejlépe kvalifikovat. Jak řekl Charles, všechno bylo o včerejšku.“

„Tak to bylo od prvního roku – před 50, 60 lety. Takže poslední věc, kterou bych chtěl, je uměle vytvořený závod. Myslím, že se tomu musíme rozhodně vyhnout a udělat lepší práci s auty, s pneumatikami. Pak možná uvidíte více závodění – ale ne tím, že se prostě zavedou další a další zastávky v boxech.“

Charles Leclerc řekl, že nová regulace do závodu přinesla „hodně náhody“. „Můžete mít buď štěstí, nebo velkou smůlu, a je to trochu mimo vaši kontrolu. V Monaku tomu tak bylo vždy, ale teď s dvěma zastávkami to platí ještě víc.“