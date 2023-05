F1 by se měla vrátit k myšlence uspořádat Grand Prix v New Yorku, říká Coulthard

Podle Davida Coultharda by formule 1 měla zvážit přidání čtvrtého závodu ve Spojených státech.

Kalendář F1 v současné době zahrnuje hned tři závody, které se konají ve Spojených státech amerických. Konkrétně jde o Grand Prix v Miami, Austinu a letos nově i v Las Vegas.

Bývalý závodník F1 David Coulthard míní, že by královna motorsportu v Americe zvládla i více závodů. Jako tip vítěz 13 velkých cen doporučuje městský závod v New Yorku, potažmo v přilehlém New Jersey. Nejedná se přitom o novou myšlenku, jelikož o závodu v této lokaci se vážně uvažovalo ještě za dob vlády Bernieho Ecclestona.

„O uspořádání závodu v New Yorku jsme se snažili už před několika lety ve Weehawkenu,“ řekl Coulthard, kterého citoval Autosport.

„Vzpomínám si, jak jsem tam jezdil v jednom z předváděcích vozů Red Bullu. Část trati jsem projel ve voze F1 a bylo to neuvěřitelné. Naproti Manhattanu byla sekce, vedle které by Eau Rouge ze Spa vypadala jako hračka pro děti! Kdyby se jim někdy podařilo znovu rozjet tento plán právě tam, myslím, že by to bylo ideální místo.“

Skutečnost, že by newyorský závod byl již čtvrtou Grand Prix v USA, jako problém Coulthard nevnímá.

„Myslím, že v budoucnu bychom tu mohli jet čtyři závody, když vezmete v úvahu rozlohu země. Každý stát se v Americe velmi liší, takže by se odlišnosti musely promítat i v daných závodech,“ dodal.