F1 by se měla soustředit na sport a ne tolik na show, říkají Vettel a Stroll o Abú Dhabí

„Hlavní je, abychom se soustředili na sport a ne tolik na show,“ řekl Sebastian Vettel. „Nejdůležitější je mít do budoucna v takových situacích jasno.“

Vettelův názor na finále loňské sezóny podpořil i jeho týmový kolega Lance Stroll.

„Bylo to skvělé závodění a každý chce vidět dva jezdce v šampionátu, jak si to rozdají jedno kolo před koncem, ale nelze si takto vymýšlet pravidla na konci závodu. Musí být pevně daná,“ řekl Kanaďan.

„Pokud není čas a my v důsledku toho neodjedeme celé kolo, tak to tak prostě je. Tohle bylo možná trochu moc. Je důležité, aby tyto věci byly vytesány do kamene.“

„V Abú Dhabí to prostě nebylo ono. Když vyjede safety car, tak vozy o kolo zpět předjedou safety car a pak se jde závodit. Není tam nic o tom, že polovina aut může předjet a polovina zůstane vzadu a pak se jede závod. Tyto věci nelze upravovat jen proto, aby se předváděla show.“

„Pravidla jsou pravidla a nelze je měnit pro zábavu. Musí to být především sport.“

Vettel k tomu dodal: „Střetávají se tu dva zájmy – sport a show. A show mě tak moc nezajímá.“

„Není nejjednodušší být v kůži rozhodčího nebo Michaela, ale myslím, že odvedl skvělou práci, zejména když zastoupil po náhlém odchodu Charlieho. Byl velmi soustředěný a odhodlaný odvést dobrou práci. Neznám jeho budoucnost, ale doufám, že tu zůstane, protože celkově odvedl opravdu dobrou práci. Kolem posledního závodu je hodně kontroverzí, ale neměly by být. Celkově odvedl opravdu dobrou práci.“

Sebastian Vettel také okomentoval zrušení „klečení“ před závodem. Němec byl jedním z jezdců, kteří klečeli pokaždé.

„Problémy, které řešíme, nezmizí za pouhé dva roky. Doufám, že jako jezdci najdeme způsob, jak se sejít a vyjádřit se k tématům, která jsou pro nás důležitá. Někoho to zřejmě nezajímá, ale jiné ano. Pravděpodobně to začalo být pro obchodní stránku věci příliš silné a příliš individuální.“