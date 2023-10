F1 by přijetím jedenáctého týmu neměla riskovat destabilizaci současných účastníků, tvrdí Steiner

Šéf týmu Haas Guenther Steiner se neřadí mezi příznivce rozšíření současného startovního pole F1 na jedenáct týmů.

Začátkem října FIA potvrdila, že americký tým Andretti uspěl v jejím výběrovém řízení pro rozšíření startovního pole F1 a dala mu zelenou k tomu, aby se od roku 2025 (nebo později) ke královně motorsportu připojil.

Vstup do F1 však stáj Micheala Andrettiho zatím nemá oficiálně jistý, jelikož musí získat i povolení od samotného šampionátu. Že nepůjde o formalitu je zřejmé i z vyjádření některých současných týmů F1, které jsou proti tomu, aby se počet účastníků rozšířil.

Zastáncem této myšlenky není ani šéf týmu Haas Guenther Steiner, podle něhož by F1 neměla zapomínat na to, že tomu není tak dávno, co řada současných stájí sotva přežívala, a proto by neměl být nový účastník přijat.

„V současné situaci jsme stabilní, ale není to tak, že bychom dosahovali stamilionových zisků. Stále se snažíme dát dohromady rozpočty, abychom mohli pracovat na úrovni rozpočtového stropu,“ řekl Steiner, kterého cituje Autosport.

„Pamatuji si na rok 2020, kdy jsme poté, co udeřila pandemie, seděli na videokonferencích, a čtyři týmy se ptaly samy sebe, zda tu budou i v dalším roce,“ připomněl Ital koronavirovou krizi.

„Všichni jsme se tehdy snažili udržet naživu. Mnoho lidí a majitelů týmů do toho vložilo své peníze, aby se udrželi a aby F1 byla tím, čím je teď. Myslím, že i to má nyní svou hodnotu,“ je přesvědčen Steiner.

„Myslím, že většina týmů se ptá, proč bychom se měli dělit o to, co máme, jen abychom získali někoho jiného, když formule 1 vzkvétá? Kdo ví, co se stane za další tři nebo čtyři roky... Proč bychom se teď oslabovali," klade si šéf Haasu řečnickou otázku.

„Pokud se zase něco objeví, musíme být co nejsilnější. Deset týmů, které dokázaly překonat těžké časy.“

Steiner také tvrdí, že není jediným z padoku F1, kdo v současné době říká, že není na rozšíření startovního pole správná doba.

„Není to jen o Haasu. Jde o obecný pohled, že formule 1 není přesvědčena o tom, že je potřeba jedenáctý tým,“ dodal.