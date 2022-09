F1 by podle Hamiltona měla závod prodloužit, pokud hrozí, že bude dojet za safety carem

Formule 1 by podle Lewise Hamiltona měla zvážit možnost prodloužit závod o několik kol, aby tak předešla situaci, která nastala ve Velké ceně Itálie, kdy byl závod dojet za safety carem.

Šest kol před koncem závodu na Monze odstavil svůj vůz Daniel Ricciardo a jeho odklizení si vyžádalo výjezd safety caru. Kvůli problémům s jeho odtažením se ve zbytku závodu již nezávodilo a celé pole projelo po 53 plánovaných kolech za safety carem cílem.

Hamilton, který dokončil závod na pátém místě, po závodě řekl, že F1 by měla zvážit možnost v takovém případě prodloužit závod.

„Jaký je problém to prodloužit? Jako jezdec přirozeně chcete více času,“ řekl Hamilton pro RaceFans.

Hamilton na rozdíl od soupeřů kolem sebe nevyužil safety caru k zastávce v boxech.

„Chtěl jsem být schopen bojovat s Ferrari před sebou a zjistit, zda mohu získat další pozici. S odstupem času si ale myslím, že to byl dobrý konec. Jsem opravdu vděčný, kam jsem se dostal z poslední řady,“ řekl sedminásobný mistr světa.

„Moje pneumatiky nebyly špatné. Cítil jsem, že bych v nich mohl udržet teplotu. Řekli mi, že v mém boxovém okně byli dva jezdci, takže kdybych zajel, vyjel bych za dvěma piloty a nechtěl jsem riskovat, tak jsem zůstal na trati.“

Kvůli penalizacím do závodu startoval Hamilton až z 19. pozice. „Opravdu jsem si užil souboj s každým jezdcem. Už od začátku to byla rozhodně výzva.“

Předjetí Landa Norrise bylo podle něj klíčové k zisku pátého místa. „Byl to klíčový krok, protože kdybych to nezvládl, tak bych byl o dvě místa zpátky. Je to jen o načasování. Nevyjde vám to vždy, ale viděl jsem, že Lando vyjíždí a říkal jsem si, že tohle je jediný okamžik, kdy máme šanci. Naštěstí na něj z vnějšku útočil ještě někdo jiný, takže jsem se stáhnul a bylo skvělé být vedle něj.“

Russell získal další stupně vítězů

Už sedmé umístění na stupních vítězů v letošní sezóně dosáhl George Russell, který v Monze obsadil třetí místo.

„Tento víkend jsme bohužel jako tým nebyli tam, kde jsme chtěli být. Jak jsem ale řekl do vysílačky, nezáleží, jestli jsme rychlí nebo pomalí, stále dojíždíme na stupních vítězů!“ řekl Russell.

„Z posledních tří víkendů byly dva velmi náročné. A já z nich i tak získal dvě pódia a čtvrté místo. S tím musíme být spokojeni.“