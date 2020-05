F1 by mohla ztratit "ohromné množství týmů", varuje Williamsová

Pandemie nemoci COVID-19 způsobila zrušení nebo odložení prvních deseti závodů letošní sezóny formule 1. Vedení šampionátu přesto věří, že se letos může odjet 15 až 18 závodů a sezóna by mohla odstartovat na začátku července v Rakousku.

Majitel formule 1, společnost Liberty Media, již začal týmům vyplácet zálohy ve snaze podpořit jejich finanční stránku, přičemž se dají očekávat další ztráty příjmů od jednotlivých sponzorů.

Williamsová již dříve varovala, že pro tým Williams, kde je zástupkyní šéfa týmu, je naprosto nezbytné letos závodit. Williams se v posledních letech potýká s finančními i výsledkovými problémy a je z velké části závislý na finančních odměnách za umístění v Poháru konstruktérů.

Nyní se Williamsová obává, že v důsledku pandemie koronaviru, která zasáhla v podstatě celý svět, by startovní pole formule 1 mohlo přijít o několik týmů.

„Je děsivé, že bychom mohli ztratit ne jeden nebo dva týmy, ale ohromné množství týmů, pokud znovu nezačneme závodit. Kvůli finančnímu modelu, který v našem sportu máme, jsme všichni tak závislí na penězích, které získáváme podle našich výsledků v Poháru konstruktérů,“ řekla v rozhovoru pro Sky Sports F1.

Ve snaze zajistit bezpečnost všem zúčastněným je již nyní jisté, že se některé evropské závody pojedou bez přítomnosti diváků. Také Williamsová zdůraznila, že by neohrozila žádného zaměstnance svého týmu, kdyby se musel vrátit do práce co nejdříve.

„Musíte zvážit potřebu vrátit se k závodění, abyste zajistili přežití vašeho týmu, a proti tomu zajistit, že vaši lidé zůstanou v bezpečí. Pro mě v tomto ohledu vždy vyhrají lidé. Určitě nebudeme posílat lidi zpět závodit, dokud to nebude vhodné.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson