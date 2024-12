F1 by měla dát jezdcům prostor k odvaze. Milimetry se řešit nemají, tvrdí bývalý prezident Ferrari

Bývalý prezident Ferrari Luca di Montezemolo promluvil o tom, co by se v současné F1 mělo změnit.

Letos v září uplynulo přesně 10 let od chvíle, kdy Luca di Montezemolo skončil v roli prezidenta Ferrari.

Sedmasedmdesátiletý byznysmen, který v F1 začínal již v 70. letech, však dění v královně motorsportu i nadále sleduje a občas se veřejně vyjádří k jejímu směřování.

To Di Montezemolo učinil i nyní, když pro rozhlasovou stanici Rai Gr Parlamento promluvil o tom, že není velkým zastáncem přílišného trestání jezdců F1 za některé kolize či porušování traťových limitů.

„F1 je založena na zdravých soubojích na dráze,“ uvedl Di Montezemolo v pořadu La Politica nel Pallone.

„Co by dnes udělali se soubojem mezi Villeneuvem a Arnouxem. Zavřeli by je do vězení?“ připomněl Ital legendární duel mezi tehdejšími piloty Ferrari a Renaultu v závěrečných kolech Velké ceny Francie 1979 v Dijonu, v rámci kterého do sebe oba soupeři několikrát narazili.

„Myslím, že to nyní přeháníme, jak se kontaktů v soubojích týká, tak i v případě porušení traťových limitů...Z formule 1 se stávají přesné hodinky. Musíme nechat prostor emocím, odvaze a schopnostem jezdců, kteří nesmí hledět na milimetry. To jsou jedny z bodů, nad kterými je třeba se zamyslet,“ dodal Di Montezemolo