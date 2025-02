F1 by klidně mohla mít i více závodů. Přepracovanost mechaniků je nesmysl, tvrdí Franz Tost

Formule 1 má v současnosti 24 závodů, což je historické maximum. A přestože toto číslo mnozí považují za limitní, případně i přehnané, existují i zastánci vyššího počtu velkých cen.

Mimo jiné se mezi ně řadí bývalý dlouholetý šéf stáje Faenzy, která nyní nese název Racing Bulls. Podle Franze Tosta by prý mohlo být klidně i 26 závodů ročně.

„Myslím, že 24 závodů je naprosto v pořádku,“ řekl Tost, jehož slova cituje web Motorsport-Total, na mnichovské konferenci Sport Marke Medien.

„Lidé vždycky říkají, že mechanici jsou přepracovaní. To je naprostý vtip. Vůbec nejsou přepracovaní. Dříve jsme měli o víkendu závod a v úterý, ve středu a ve čtvrtek jsme testovali. A byli to stále stejní technici a inženýři. Nikdy jsem od nich tehdy neslyšel žádnou stížnost,“ nechal se slyšet Rakušan, který stáj z Faenzy vedl v letech 2006 až 2023.

Tostovi se nezamlouvají ani opatření, která ulehčují pracovníkům stájí F1 práci. Jde například o zákaz práce v pozdních večerních hodinách během závodních víkendů, která může být „beztrestně“ porušena (s využitím „žolíku“) pouze dvakrát do roka.

„Nyní je ve formuli 1 zákaz noční práce, což znamená, že se končí v devět hodin večer s tím, že se může pracovat až od osmi hodin ráno dalšího dne. Ježíši, co ještě chtějí? Práce v F1 je výsadou. Veškerá ta rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a podobné nesmysly jsou zbytečné. Něco takového nepotřebujete. Je to něco pro lidi, kteří jsou příliš líní na to, aby pracovali,“ sdílel svůj pohled Tost.

„Peníze se vydělávají během závodů. Čím více závodů odjedete, tím více peněz si ve formuli 1 vyděláte. Mělo by se proto absolvovat co nejvíce závodů. Může jich být až 26, vzhledem k tomu, že rok má 52 týdnů. Velká cena každý druhý víkend, to za mě dává smysl. A neříkám to teď proto, že jsem v důchodu. Vždycky jsem to říkal,“ podotkl.

„Se svými bývalými kolegy jsem vždy vedl vášnivé diskuse. Tvrdili, že závodů je moc, že by jich mělo být maximálně 18 až 20. Na to jsem jim říkal: 'Co jste vlastně zač? Jste závodní, nebo dovolenkový tým?“ dodal Tost.