F1 bude vypadat hloupě, pokud se zkrátí délka využívání příští generace PJ, říká Wolff

V roce 2026 má ve formuli 1 vstoupit v platnost nová generace pohonných jednotek (PJ). Ty mají být v souladu s moderními ekologickými trendy – půjde o hybridní motory, u kterých bude výkon rozdělen v poměru 50:50 mezi spalovací motor a elektrickou energii. Jenže už nyní se objevují hlasy, které volají po změně. A to dokonce takové, že by se už v roce 2028 mohly do královny motorsportu vrátit konvenčnější desetiválcové motory.

Takový krok by znamenal, že by plánovaný motorový cyklus na období 2026–2030 nebyl dodržen, protože současná dohoda počítá minimálně s pěti sezonami. Ve hře by tak byly dvě varianty: buď by se nové motory využívaly jen tři sezony, nebo by se pokračovalo s aktuálními pohonnými jednotkami.

K alternativě, využívat nové PJ jen tři sezony, se nyní vyjádřil šéf Mercedesu Toto Wolff. Podle něj by taková změna plánů mohla poškodit důvěryhodnost šampionátu. Třeba už jen proto, že F1 v poslední době přilákala automobilku Audi právě díky snaze ve vyšší míře sázet na elektrifikaci.

„Vypadáme trochu hloupě, když přilákáme firmu jako Audi, předložíme skvělý hybridní motor s udržitelnými palivy, a pak najednou řekneme, že ho vlastně chceme používat jen tři roky. Musíme být stabilním a spolehlivým partnerem, který řekne: 'Toto jsou předpisy, toto je investiční rozpočet, s tím musíte počítat'. A pak se k nám výrobci mohou připojit, nebo nepřipojit,“ uvedl Wolff, kterého cituje Autosport.

Wolff také prohlásil, že stejné síly, které dnes tlačí na návrat ke klasickým motorům, vystupovaly proti změnám už v roce 2014, kdy F1 přešla na první generaci hybridních pohonných jednotek. Aniž by někoho jmenoval, je zřejmé, že tím myslel tým Red Bull.

„Myslím, že někteří lidé mají pocit, že možná nebudou tak konkurenceschopní, jak by si pro příští rok přáli. Vzpomeňte si na rok 2014, ti samí lidé tehdy pomlouvali předpisy, protože jejich dodavatel pohonných jednotek nebyl na začátku konkurenceschopný. Teď si budou vyrábět vlastní motory a myslím, že mají strach, že to nepůjde tak dobře. Proto se najednou začnou řešit manipulace a jako nápad se objeví příchod desetiválcových motorů,“ dodal Wolff s tím, že Mercedes je otevřen diskuzím, ale ty by podle něj měly směřovat až k období po roce 2030.

Pro úplnost dodejme, že ze změny regulí a přechodu na tzv. hybridní turbomotory v roce 2014 nejvíce vytěžil právě Mercedes. Jeho motor byl nejlepší a položil základy následné dlouholeté dominance týmu. Navíc se spekuluje o tom, že i nyní má německá značka při přípravě na rok 2026 náskok.