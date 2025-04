F1 bude řešit zásadní změnu pravidel v oblasti pohonných jednotek pro rok 2026

V příštím roce přijdou do F1 nové pohonné jednotky. Hlavní změnou bude větší podíl elektrické složky ve výkonu vozu a právě to budí největší obavy.

V příštím roce přijdou do F1 nové pohonné jednotky. Přestože jsou jednodušší (MGU-H míří do propadliště dějin), výrobce čeká možná ještě větší výzva než před startem hybridní éry. Spalovací motory dostanou udržitelné palivo, ale hlavně klesne jejich „význam“. Podíl elektrické složky totiž stoupne zhruba na polovinu.

Zatímco spalovací motor běží a běží, elektrická složka se postupně vyčerpává – dokud se nevyrobí a nepřitečou nové elektrony. Reálně tak hrozí (a spekuluje se o tom dlouhodobě), že vozům na rovince v Monze (nebo i jinde) dojde dech.

Každý okruh můžeme rozdělit na dvě části. V některých vůz energii „sklízí“, v jiných spotřebovává. Pokud je profil okruhu nevhodný, může energie při spotřebě rychle dojít.

Zařadí týmy (částečnou) zpátečku?

Před pár týdny se spekulovalo o návratu k desetiválcům. V krajním případě mělo dokonce dojít ke zrušení pohonných jednotek pro rok 2026. Současné by zůstaly o dva roky déle a v roce 2028 by přišly desetiválce. Téma V10 ale nakonec výrobci uložili k ledu – desetiválce se v budoucnu možná vrátí ale nejdříve od roku 2029. Odložení debaty o desetiválcích ale neřeší obavy z nových pohonných jednotek.

Podle webu The Race budou šéfové F1 příští týden s týmy diskutovat o „významné změně pravidel pro motory v roce 2026“.

FIA se snažila upravit pravidla tak, aby zabránila týmům spálit veškerou energii příliš rychle při výjezdu ze zatáčky. Někteří výrobci se domnívají, že současné předpisy jsou dostatečné k tomu, aby zabránily problémům na většině tratí, ale ne všichni jsou o tom přesvědčeni. FIA provádí další analýzu situace.

Podle The Race je na stole návrh na zásadní změnu pravidel. V kvalifikacích by poměr spalovacího motoru a baterie zůstal v poměru 50/50. V závodech by tomu ale bylo jinak. Navrhuje se, aby se výkon baterie pro závody snížil z 350 kW na 200 kW. Tím se poměr výkonu ICE a baterie změní z 50/50 na 64/36. V současné době je tento poměr 85/15.

Reálně jde o snížení výkonu o 200 koní, což je obrovské číslo, ale to neznamená, že vozy budou výrazně pomalejší. Zmenší se pouze akcelerace ze zatáčky. Výkon v průběhu kola bude konzistentnější, protože se zmenší část kola, ve kterém vozy pojedou bez jakéhokoliv napájení z baterie.

Současně by se mělo zlepšit předjíždění. F1 bude k předjíždění nově využívat extra výkon od pohonné jednotky (tam zůstane 350 kW). Rozdíl mezi extra výkonem a normálním výkonem by byl větší.

Zatímco Christian Horner je pro změnu pravidel, Toto Wolff je proti. Chce počkat, až vozy vyjedou na trať.

Na otázku, zda by nebylo lepší předejít případným problémům ještě před začátkem sezóny, Wolff odpověděl: „Myslím, že pokud by se takový problém vyskytl, můžeme reagovat poměrně rychle. Ale myslím, že je to opět hraní her, založené na odhadech a názorech. Neexistují žádné údaje, které by něco takového potvrzovaly. Je to jen další názor.“