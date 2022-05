F1 bude příští rok experimentovat. Ve dvou kvalifikacích bude povinný výběr pneumatik

Komise F1 schválila, že v příštím roce dostanou jezdci ve dvou víkendech nižší počet sad pneumatik. Místo obvyklých 13 (+ extra sada pro ty, co postoupí do Q3) to bude 11.

„Bude to provedeno za účelem vyhodnocení dopadu snížení počtu přidělených pneumatik pro jízdy na trati s celkovým záměrem přejít v budoucnu na udržitelnější používání pneumatik,“ uvedla FIA.

Ve stejných víkendech chce F1 uskutečnit také experiment s kvalifikací. „Pravidlo Q2“ bylo letos zrušeno. Jezdci tak už nestartují do závodu na pneumatikách, na kterých zajeli v prostřední části nejrychlejší čas. Výběr pneumatik je v kvalifikaci volný, ale většina jezdců odjede většinou všechny tři části na nejměkčí sadě.

V rámci dvou kvalifikací v příštím roce ale bude výběr pneumatik povinný. V Q1 nasadí jezdci tvrdou pneumatiku, v Q2 střední a v Q3 měkkou.

Jak už bylo uvedeno, v klasických víkendech bez sprintu mají jezdci k dispozici 13 sad – 8 měkkých, 3 střední a 2 tvrdé. Při experimentálních víkendech to bude 11 sad: 4 měkké, 4 střední a 3 tvrdé.