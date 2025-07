F1 bude mít jinou strukturu pravidel. V nové části se budou řešit i vztahy mezi dvěma spolupracujícími týmy

Formule 1 má sportovní a technická pravidla. Před pár lety přibyly ještě finanční pravidla, protože F1 zavedla rozpočtový strop.

Od roku 2026 budou pravidla rozdělena na šest částí:

Část A (obecná regulační ustanovení)

Část B (sportovní pravidla)

Část C (technická pravidla)

Část D (finanční předpisy – týmy F1)

Část E (finanční předpisy – výrobci pohonných jednotek)

Část F (provozní)

Některé části sportovních pravidel se přesunou do části F. Ve sportovních pravidlech zůstane jen to, co se skutečně týká sportovní stránky a to zejména během závodních víkendů – traťové limity, zastávky v boxech, vlajky apod.

Do části F se přesune například provoz aerodynamických tunelů a podle webu The Race tam bude nově popsán také vztah mezi týmy, které spolu úzce spolupracují. Může jít třeba o týmy Red Bullu nebo o Ferrari a Haas.

„Žádný jiný sport, o kterém vím, neumožňuje spoluvlastnictví dvou týmů, které proti sobě soutěží,“ řekl vloni Zak Brown.

„Myslím si, že sport, vzhledem k tomu, že se nyní nacházíme v éře rozpočtových limitů, se posunul do fáze, kdy se snažíme mít 10 nezávislých týmů ze sportovního, politického i technického hlediska. Myslím si, že (Red Bull) hrají podle pravidel. Mám problém s pravidly – a věřím, že FIA by se tím měla zabývat.“

A FIA se tím skutečně zabývá.

„Pracujeme na tom, abychom více vyjasnili, jak týmy, nazvěme je týmy A a B, fungují, pokud jde o zavedení ustanovení, která zabrání týmům, které mají nějaký druh úzkého vztahu, aby si navzájem pomáhaly nebo spolupracovaly,“ řekl šéf FIA pro monoposty Nikolas Tombazis pro The Race.

„Zavádíme některá opatření v oblasti IT, abychom zajistili oddělení IT systémů, takže nebudou moci sdílet návrhy ani nic podobného. Dojde také k fyzickému oddělení a budou stanoveny podrobnosti o tom, jaká opatření je třeba dodržovat.“

„Už dnes existuje řada opatření, ale týmy musí splňovat velmi složitou sadu podmínek. V průběhu let jsme se v různých situacích zapojovali do různých událostí a často jsme museli poskytovat vysvětlení nebo odpovědi. Snažíme se některé z těchto věcí formalizovat do určité regulační struktury, aby týmy nemohly hrát různé hry.“

Podle Tombazise je spolupráce mezi týmy možná, ale nemůže přinášet výhodu na trati.

„Cílem toho všeho bylo umožnit přijetí různých obchodních modelů, jako je například ten s Haasem a Ferrari. To umožňuje dosahovat obchodních zisků a úspor a mít lepší finanční model, ale ne poskytovat jakoukoli výkonnostní motivaci pro to, aby k tomu docházelo. Pokud je tým více soběstačný a má nějaké obchodní vztahy, nechceme, aby to určovalo, co se děje na trati.“