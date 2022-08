F1 bez Spa je jako ATP Tour bez Wimbledonu, říká Horner

Do kalendáře F1 mají přibýt nové destinace a vrátí se některé, na kterých se letos nezávodilo. Některé okruhy budou muset naopak kalendář opustit. Spekuluje se o Paul Ricardu a také o Spa.

Podle posledních spekulací by se mohlo ve Spa jet ještě příští rok, protože jednání s Kyalami v Africe zatím nevedla k uzavření smlouvy. V budoucnu by se pak Spa mohl v lepším případě střídat s jiným okruhem. To vše v situaci, kdy okruh investoval 80 milionů euro do modernizace.

Podle Christiana Hornera je Spa jedním z okruhů, který by měla F1 naopak chránit.

„Spa určitě... je to jeden z historických závodů,“ řekl Christian Horner pro Sky Sports F1. „Monza, Silverstone a Spa jsou velké a historické závody, které bychom měli mít pevně v kalendáři a chránit je.“

„Je skvělé, že přibývají nové závody a je o ně zájem. Ale musíte si zachovat historii. Bylo by to jako mít ATP Tour bez Wimbledonu.“

„Jsou součástí naší historie, jsou součástí naší DNA. Určitě dáme najevo svůj názor, ale nakonec musíte věřit lidem, kteří ten podnik řídí.“

„Byla by velká škoda přijít o Spa,“ řekl Max Verstappen. „Je to moje nejoblíbenější trať na světě. Myslím, že je to prostě úžasná trať pro vůz formule 1.“