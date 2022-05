F1 bez Monaka není F1, říká Leclerc a vyzdvihuje adrenalin

„Jestli jsme tady favority, to nevím,“ řekl Leclerc ve čtvrtek v Monaku. „Ale myslím si, že v tomto závodě dojde k překvapení, protože jak jsme viděli loni, naše auto nebylo v průběhu sezony tak konkurenceschopné, ale přijeli jsme do Monaka a měli jsme jeden z nejsilnějších balíků pro tuto trať.“

„Mohou se objevit týmy, na které jsme nepomysleli a které by zde mohly být velmi konkurenceschopné, a to nás překvapí. Ale jsem si jistý, že budeme bojovat o vítězství.“

Leclerc ještě v Monaku neviděl v závodě šachovnicový prapor a to dokonce ani ve F2. Na otázku Autosportu, zda před tímto víkendem myslí na svůj monacký záznam, Leclerc odpověděl: „Ne, nemyslím na to, nepřemýšlím o tom.“

„Celkově to pro mě nebyla nejšťastnější trať, ale takový je život. To se stává. Je to součást motorsportu a někdy se prostě věci nevyvíjejí podle vašich představ, a doufejme, že letos tomu tak bude. Ale budu k tomu přistupovat stejně jako v prvních několika závodech roku 2022. Protože až dosud to bylo úspěšné a doufám, že to bude úspěšné i tady doma.“

F1 bez Monaka není F1

Osud Velké ceny Monaka je nejistý. F1 usiluje o regionalizaci kalendáře, takže by se Monako mohlo přesunout jinam, nebo by mohlo dokonce zcela vypadnout. Nelze vyloučit, že se letos jede v Monaku naposledy. Okruh totiž historicky nepřispívá do rozpočtu F1 zrovna moc (spíše nic) a navíc má i vlastní sponzory, kteří jsou občas v kolizi s těmi F1.

Patří mezi ně TAG Heuer – „oficiální hodinky GP Monaka“, což je přímý konkurent klíčového sponzora F1 – společnosti Rolex.

„Myslím, že by to byl špatný krok pro obě strany,“ řekl Leclerc. „Nikdy jsem nepoznal Monako bez F1, kromě covidu v roce 2020.“

„A F1 bez Monaka pro mě není F1. Myslím, že F1 má historii, má některé historické tratě jako Silverstone, jako Monza a také jako Monako, a myslím, že by měly zůstat v kalendáři.“

Kromě peněz je problémem Monaka také velmi obtížné předjíždění, což závody často dělá nudnými. Leclerca se zeptali, zda by mohlo dojít k úpravám trati. Leclerc se zamyslel, podle něj snad před tunelem...

„Nejsem si jistý. Samozřejmě, že předjíždění je obtížné, ale myslím, že to, co všichni jako jezdci milujeme, je výzva, zejména v kvalifikaci, udělat to kolo, prostě tlačit. Žádná trať se nepřibližuje adrenalinu, který zažíváme v Monaku, a pro mě je to součást historie F1 a měla by v ní zůstat.“