F1 a FIA by měly objasnit nezodpovězené otázky, týkající se Hornerova vyšetřování, shodují se Wolff a Brown

Čelní představitelé Mercedesu a McLarenu jsou přesvědčeni, že by F1 a FIA měly objasnit nezodpovězené otázky, které se týkají nedávno ukončeného vyšetřování Christiana Hornera.

Téměř měsíc se táhla kauza šéfa Red Bullu Christiana Hornera, která se týkala jeho údajně nevhodného chování vůči jedné z jeho podřízených.

Mateřská společnost týmu Red Bull v souvislosti s tím zahájila interní vyšetřování, jehož výsledky zveřejnila prostřednictvím krátkého tiskového vyjádření včera, tedy den před zahájením oficiálního programu Velké ceny Bahrajnu.

Red Bull v prohlášení bez větších podrobností uvedl, že byl Horner na základě důkladného vyšetřování zbaven všech obvinění s tím, že se protistrana může vůči tomuto výsledku odvolat.

Podle některých zástupců konkurenčních týmů F1 je však takové uzavření kauzy nedostatečné.

„Prohlášení, které jsem si přečetl, je velmi strohé,“ sdělil šéf Mercedesu Toto Wolff, kterého cituje Autosport.

„Můj osobní názor je, že se nemůžeme podívat za oponu. Je tu paní, která mluvila s personálním oddělením (Red Bullu, pozn. red.) a řekla, že je tu problém. Ten byl následně prošetřen. Náš sport pak dostal zprávu, že je vše v pořádku a že vše prověřili. Domnívám se však, že s ohledem na to, že chceme být globálním sportem, by u tak kritických témat měla být větší transparentnost. Zajímalo by mě také stanovisko našeho sportu,“ nechal se slyšet Wolff.

V podobném duchu pak mluví i výkonný ředitel McLarenu Zak Brown.

„Prohlášení jsem četl. Z toho, co jsem viděl, vyplývá, že se stále objevuje mnoho fám, spekulací a otázek,“ okomentoval situaci Brown.

„Myslím, že sankční orgán (FIA, pozn. red.) má zodpovědnost vůči našemu sportu, našim fanouškům a myslím, že i vůči nám všem ve formuli 1. Řekl bych, že se musí ujistit, že vše bylo transparentní,“ je přesvědčen boss McLarenu.

„Než se vše vyjasní, bude se i nadále spekulovat, protože v celém procesu je spousta nezodpovězených otázek. Myslím, že je potřeba, aby ti, kteří tento sport řídí, za tím skutečně dokázali udělat tlustou čáru,“ dodal Brown k Hornerově kauze.