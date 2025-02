F1 a F2 čekají v nadcházejícím týdnu předsezónní testy

Jezdci Formule 2 se na trať vydají jako první. Už v pondělí začínají v Barceloně třídenní předsezónní testy. Každý den budou mít dvě části. Dopolední část trvá od 9:00 do 12:00, odpolední v první dva dny od 14:00 do 17:00. V poslední den testů se bude odpoledne testovat od 13:00 do 16:00.

Pirelli přiveze pět sad tvrdých pneumatik, tři sady měkkých a tři sady pneumatik do mokra.

Nás samozřejmě testy zajímají o to více, že na trati bude Roman Staněk. Letos bude závodit za tým Invicta Racing, který vloni získal ve F2 oba tituly.

Testy nelze nikde sledovat živě. F2 ale vždy nabízí alespoň live timing.

Jezdecké sestavy pro testy F2

# Jezdec Země Tým 1 Leonardo Fornaroli ITA Invicta Racing 2 Roman Stanek CZE Invicta Racing 3 Josep María Martí ESP Campos Racing 4 Arvid Lindblad GBR Campos Racing 5 Oliver Goethe DEU MP Motorsport 6 Richard Verschoor NLD MP Motorsport 7 Luke Browning GBR Hitech TGR 8 Dino Beganovic SWE Hitech TGR 9 Sebastián Montoya COL PREMA Racing 10 Gabriele Minì ITA PREMA Racing 11 Jak Crawford USA DAMS Lucas Oil 12 Kush Maini IND DAMS Lucas Oil 14 Victor Martins FRA ART Grand Prix 15 Ritomo Mijata JPN ART Grand Prix 16 Christian Mansell AUS Rodin Motorsport 17 Alexander Dunne IRL Rodin Motorsport 20 Joshua Duerksen PRY AIX Racing 21 Cian Shields GBR AIX Racing 22 Sami Meguetounif FRA TRIDENT 23 Max Esterson USA TRIDENT 24 John Bennett GBR Van Amersfoort Racing 25 Rafael Villagómez MEX Van Amersfoort Racing

Testy Formule 1

Vozy F2 se ještě budou prohánět po okruhu v Barceloně, když v 4700 km vzdáleném Bahrajnu začnou předsezónní testy formule 1.

Testovat se bude od středy do pátku. Začátek testů bude každý den v 8:00 a konec v 17:00 našeho času s tradiční přestávkou na oběd od 12:00 do 13:00.

Testy F1 vysílá F1 TV Pro, kterou si můžete předplatit i na jeden měsíc. Na F1sport pak najdete tradiční textový přenos.

Na trať v Bahrajnu se ale některé vozy vydají už předtím, protože právě zde absolvují filmovací den. Pro týmy to bude příležitost získat fotografie a videa pro marketingové účely, ale také prověřit vůz předtím, než začne ve středu ubíhat velmi drahocenný čas. V pondělí by měl vyjet Aston Martin, v úterý Mercedes a zřejmě také Red Bull.

Na potvrzení jezdeckých sestav si musíme počkat. Je zřejmé, že s ohledem na délku testů týmy nasadí jen závodní jezdce. Potvrzeny musí být jen harmonogramy. Týmy obvykle střídají v průběhu dne oba jezdce (dopoledne jeden, odpoledne druhý), nebo dají každému jezdci jeden celý den a v ten třetí se vystřídají oba.

Vzhledem k tomu, že se pravidla neměnila a vývoj současných pohonných jednotek je už delší dobu zmrazen, lze očekávat solidní spolehlivost. Vloni se jezdci (týmy) nepostarali ani o jednu červenou vlajku. To ale neznamená, že jsme je neviděli. Hned dvakrát musely být vyvěšeny kvůli uvolněnému krytu kanálu.

Týmy vloni odjely 3695 kol nebo také necelých 20 tisíc kilometrů. Nejvíce odjel Haas (441 kol) a nejméně Williams (299 kol).