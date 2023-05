Extrémní srážky v Emilia Romagna. Přípravy na závod zatím pokračují

Italský region Emilia Romagna čelí znovu velkým srážkám. Přípravy na závod ale zatím pokračují.

Emilia Romagna se v průběhu května potýká s velkým úhrnem srážek. Na začátku května byly povodně mimo jiné ve Faenze, která se nachází jen 15 km od Imoly a je sídlem týmu AlphaTauri.

Tento týden jsou srážky zpět. Pro oblast Emilia Romagna byl vydán červený (nejvyšší) stupeň výstrahy. Aktuálně platí do úterý a středy a varuje před silným větrem, lijáky a bouřkami, které představují riziko záplav a poškození infrastruktury, včetně možnosti sesuvů půdy.

Regionální vláda rovněž varovala, že v úterý může v nejhůře postižených oblastech spadnout až 100 mm srážek. Do konce středy se očekává, že průměrný úhrn srážek se bude pohybovat kolem 150 mm.

Vzhledem k vážnému riziku záplav bylo místním starostům doporučeno uzavřít školy a také silnice, u nichž hrozí, že zůstanou pod vodou. Občanům bylo doporučeno, aby se pokud možno vyhnuli cestování.

Srážky mohou samozřejmě ovlivnit také závodní víkend – mohou zkomplikovat cestování fanoušků na okruh a teoreticky také mohou ovlivnit samotný závodní víkend.

Podle Autosportu zatím probíhají přípravy na závodní víkend podle plánu. Podle aktuální předpovědi by se mělo počasí ve čtvrtek umoudřit. O víkendu se mohou vyskytovat přeháňky, ale neměly by být nikterak zvlášť silné. Do víkendu ale samozřejmě ještě zbývá spousta času a situace se může změnit.

Předpověď pro Imolu najdete na meteo.it.