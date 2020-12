Exodus z formule E! Odchází BMW i Audi, které plánuje návrat do Le Mans

15:08 | Haas potvrdil, že Mazepin bude jezdit s číslem 9. Původně chtěl jezdit s číslem 99, ale to má Giovinazzi. Číslo 9 měl Ericsson, ale vzhledem k tomu, že je (bude) dva roky mimo F1, tak se číslo uvolní...

15:04 | Podle španělských médií dostal Alonso zelenou pro účast v testu mladíků po Abú Dhabí. Do testů by prý měly být nakonec nasazeny dvě auta od každého týmu, takže uvidíme i Buemiho, Kubicu, Ferrari zřejmě nasadí Sainze. Zatím to nebylo potvrzeno.

13:33 | Mick Schumacher se s Haasem zúčastní prvního tréninku na GP Abú Dhabí a také testů po závodě.

9:40 | Jezdecké sestavy pro GP Sachíru: Haas: Pietro Fittipaldi, Kevin Magnussen Mercedes: George Russell, Valtteri Bottas Williams: Jack Aitken, Nicholas Latifi