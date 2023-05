EXKLUZIVNĚ: Ze sprintů těží hlavně velké týmy. Pro nás jsou spíše o vyzkoušení auta, tvrdí Kuan-jü Čou

Kuan-jü Čou v exkluzivním rozhovoru pro F1sport promluvil nejen o sobotních sprintech, ale například také o zkracujících se DRS zónách.

Sprinty jsou několikrát za rok součástí kalendáře od sezony 2021, kdy byly sobotní závody s délkou 100 kilometrů na programu celkem třikrát. Od té doby jejich význam vzrostl. Vloni bylo pozměněno jejich bodové ohodnocení (místo prvních šesti boduje prvních osm jezdců v cíli), zatímco letos byl počet sprintů zdvojnásoben na šest.

Názory na krátké sobotní závody jsou různé. Mezi jezdce, kteří je nemají příliš v oblibě, se řadí i Kuan-jü Čou.

„Sprintů by mělo být méně, nevím, zda se vůbec někomu líbí. Máme sice díky tomu více závodů, ale nemáme žádnou přípravu. Po tréninku rovnou následuje kvalifikace, pak rozstřel pro sprint, samotný sprint a nakonec závod. Je to velmi komplexní. V budoucnosti bude mít F1 třeba i 26 víkendů, což by i se sprinty bylo kolem 30 závodů. A to je opravdu velké číslo,“ řekl čínský závodník v rozhovoru pro náš web.

Pilot týmu Alfa Romeo sice považuje poslední změnu formátu víkendů se sprintem, po které výsledek sobotní jízdy již nemá vliv na podobu startovního roštu velké ceny (více o změně zde), za pozitivní, ale i tak má výhrady.

„Problém sprintů je, že dávají možnost bodovat pouze velkým týmům, vzhledem k tomu, že se boduje jen první osmička. Pro nás je to tedy pouze o tom, abychom si vyzkoušeli auto,“ přiznal 23letý závodník, který dosud v žádném ze sprintů nebodoval.

Kratší zóny DRS závodění neprospívají

Kuan-jü Čou se v interview pro F1sport vyjádřil k novému trendu, který spočívá ve zkracování DRS zón.

„Nevím, co za tím stálo. Nepřijde mi to dobré. V Baku jsme viděli, že je předjíždění velmi obtížné. Všichni vylepšili své vozy, takže mají více přítlaku. Více přítlaku ale znamená, že se hůře předjíždí, protože je náročnější se přiblížit vozu před vámi (kvůli aerodynamickým turbulencím, pozn. red.). DRS zóny by se měly naopak rozšířit,“ je přesvědčen rodák ze Šanghaje.

Vedle DRS se v F1 v poslední době, především pak po chaotické VC Austrálie, také řešilo, jaká by měla být podoba restartů po přerušení velkých cen.

Zatímco dříve vždy následoval letmý restart, od sezony 2017 má ředitelství závodu možnost nařídit po červené vlajce tzv. restart z pevných pozic. Tento způsob je sice divácky atraktivní, jelikož většinou přináší více akce než letmý rozjezd, ale nese i svá rizika, na což v březnu v Austrálii kvůli kolizím doplatilo několik pilotů.

Podle Kuan-jü Čoua by se především ke konci závodu měl preferovat letmý restart.

„Myslím, že po odjetí 50 či 70 procent vypsaných kol závodu by po červené vlajce měl vždy následovat letmý restart. Pro mě to sice může být někdy výhodné, ale ze sportovního hlediska by to bylo férovější,“ uvedl čínský pilot.