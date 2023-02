Exkluzivně: Zákaz ohřívacích dek si vyžádá odlišnou konstrukci pneumatik, tvrdí šéf Pirelli

V červenci se rozhodne o tom, zda budou od příští sezony zakázány ohřívací deky. Podle šéfa Pirelli Maria Isoly by si tato změna vyžádala úplně jinou konstrukci pneumatik.

Zahřívací dečky jsou nedílnou součástí F1 již od poloviny osmdesátých let. Jejich hlavní funkcí je pomoci pneumatikám se dostat do správné provozní teploty ještě před tím, než vůz vyjede na trať.

V posledních letech se však uvažuje o tom, že bude používání zahřívacích dek zakázáno. Již několikrát bylo toto nové pravidlo zvažováno, ale týmy nakonec vždy couvly. Po letošní Velké ceně Británie ale bude jejich zákaz opět na stole.

Důvodů, proč by mělo být používání nahříváků omezeno, je hned několik. Zatímco dříve se často zmiňovala snaha ušetřit náklady, existují i jiné argumenty.

„Jde především o udržitelnost. Formule 1 má za cíl být uhlíkově neutrální a zákaz ohřívacích dek by tomu mohl pomoci. Není to pouze o samotném procesu zahřívání, ale třeba i tom, že se nemusí vozit deky po celém světě, takže i tím by se s nížily emise,“ vysvětlil v rozhovoru pro F1sport šéf Pirelli pro motorsport Mario Isola. Ital zároveň dodal, že by si to vyžádalo velké změny v konstrukci pneumatik.

„Z technického pohledu by to samozřejmě byla výzva. Museli bychom vyvinout úplně novou pneumatiku. Bylo by třeba změnit její konstrukci tak, aby umožnila pneumatice fungovat i v případě, kdy by měla nízký tlak. Museli bychom nejsíš otestovat i nové metody a materiály. Změny by se týkaly i směsi,“ přiblížil detaily Isola.

„Nutné by také bylo zlepšit proces zahřívání pneumatiky. Máme závody, kdy je venkovní teplota 15, 20 stupňů Celsia, ale při jízdě dosahuje teplota pneumatiky 110 a 120 stupňů. Tato změna teploty znamená, že budete mít rozdíl tlaku v pneumatikách, v porovnání mezi před začátkem a koncem jízdy, kolem 10 PSI,“ uvedl šéf Pirelli s tím, že nyní se tlak v pneumatikách tak radikálně nemění.

F2 není pro F1 referencí

Pirelli má zkušenosti s nepoužíváním nahříváků například u vozů F2, které používají podobné pneumatiky jako monoposty F1. Problém je však v tom, že vozy F1 kladou na obutí nesrovnatelně větší nároky.

„Úroveň energie, která jde do pneumatik u vozu F1 je úplně jinde než u jiných vozů,“ dodal Isola.