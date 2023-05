Exkluzivně z Miami: Roky v čele týmu F1 pro mě byly nejkrásnější v životě, říká Tost

Odcházející šéf týmu AlphaTauri Franz Tost v rozhovoru pro F1sport a deník Sport zhodnotil své působení v královně motorsportu. Promluvil také o současných jezdcích italské stáje.

Koncem dubna italský tým AlphaTauri oznámil, že po letošní sezoně v jeho čele skončí Franz Tost. Vzhledem k tomu, že 67letý Rakušan šéfuje týmu z Faenzy, který se původně jmenoval Scuderia Toro Rosso, již od sezony 2006, skončí éra čítající úctyhodných 18 sezon.

Na otázku našeho webu, jak konec v pozici šéfa AlphaTauri vnímá, Tost odpověděl:

„Zní mi to velmi dobře. Je mi 67 let, což je důvod, proč jsem se rozhodl na konci této sezony skončit. Byly to skvělé časy, především posledních 18 let v Itálii a ve Faenze, což je skvělé město a totéž platí i o regionu Emilia Romagna,“ uvedl tyrolský rodák.

„Spolupracoval jsem s lidmi, kteří velmi tvrdě pracují a mají vášeň pro F1. Byla to nejlepší část mého života. Doufám, že během letošní sezony ještě dosáhneme na nějaké úspěchy, abych předal tým v nejlepší možné pozici,“ prohlásil Tost, jehož nástupcem bude dosavadní závodní ředitel Ferrari Laurent Mekies.

Tost nicméně v AlphaTauri neskončí ze dne na den. Jakmile předá žezlo Mekiesovi, zůstane v týmu jako poradce.

Jaká však bude jeho role, to podle svých slov zatím neví ani on sám.

„Je to něco, co ještě řešíme a co není definováno. Určitě nepojedu na všechny závody, protože pak by se nic nezměnilo. Záleží na tom, co po mě bude Red Bull chtít,“ vysvětlil.

Od Vettela přes Verstappena po Cunodu

Jakožto týmový boss AlphaTauri, který funguje jako sesterský tým Red Bullu, pro který vychovává budoucí jezdce, měl během 18 let Tost možnost podílet se na vývoji řady současných i minulých hvězd F1.

A právě výchovu mladých pilotů při ohlédnutí se za svým působením v AlphaTauri, potažmo bývalé Scuderii Toro Rosso, Tost řadí hodně vysoko.

„Mám spousty pěkných vzpomínek. Jde ale o celou tu dobu, kterou jsem s týmem prožil. Bylo vzrušující stavět tým a infrastrukturu. A především jsme měli hodně úspěšných jezdců,“ upozorňuje Rakušan a rovnou přidává i ta nejvýraznější jména.

„Vychovali jsme Sebastiana Vettela, Maxe Verstappena a rovněž další závodníky – jako jsou Pierre Gasly, Carlos Sainz. Zmínit ale mohu i naše současné jezdce Júki Cunodu a Nycka de Vriese. Závodil pro nás i Daniel Ricciardo. Navíc, když se podívám do jiných sérií – například do formule E, tak tam najdeme úspěšného Buemiho a Vergneho,“ těší Tosta, který tým z Faenzy dovedl i ke dvěma vítězstvím v Grand Prix Itálie.

Za desítky let působení v motorsportu si Tost všímá i toho, že jsou dnešní nováčci jiní, než byli v minulosti.

„Generace nových mladých pilotů je vychována jinak než jejich předchůdci. Začínají, když jim je pět či šest let, takže když přijdou do F1, mají za sebou třeba 14, 15 let závodění. To znamená, že z pohledu jezdeckých schopností jsou na úrovni, která tu dříve nebyla. Jsou mnohem lépe připraveni – z jezdeckého pohledu,“ srovnal muž, který se například v devadesátých letech staral i o tehdy mladého Ralfa Schumachera.

„Dříve přicházeli jezdci do F1 později, takže byli mentálně vyspělejší – v porovnání s dnešními začínajícími jezdci. To vyžaduje z pohledu týmu úplně jinou práci. Jako tým musíme vynakládat mnohem větší úsilí, co se jejich výchovy týká,“ poukazuje Tost.

Cunoda odvádí fantastickou práci

Franz Tost se v rozhovoru pro F1sport vyjádřil i na adresu současných jezdců AlphaTauri, kterými jsou 22letý Japonec Júki Cunoda a 28letý Nizozemec Nyck de Vries.

„Júki odvádí fantastickou práci. Je s námi už třetím rokem a jeho způsob práce se s každým rokem a závodem zlepšuje. Doufám, že tento vývoj u něj bude pokračovat,“ nechal se slyšet Tost s tím, že neumí říct, zda to Cunoda jednoho dne dotáhne až do Red Bullu.

„Jedná se čistě o rozhodnutí Red Bullu. Pokud se mu ale bude takto dařit, tak to budou rozhodně zvažovat.“

Zatímco Cunoda je odborníky za letošní vyrovnané výkony zatím chválen, v případě nováčka Nycka de Vriese jsou hodnocení vlažnější.

Nizozemci jistě nepomáhá slabší forma vozů AlphaTauri, ale i tak jsou jeho výsledky zatím za očekáváními.

„Jakožto nováček to nemá snadné. Vždy říkám, že když nováček přijde do F1, potřebuje dva tři roky, aby vše pochopil. Nyck je trochu zkušenější a těším se, že až budeme mít tradiční formát závodního víkendu se třemi tréninky, tak bude jeho výkon úplně jiným příběhem,“ dodal Tost.