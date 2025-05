Exkluzivně: V otázce změn v oblasti motorových pravidel souhlasím s Mercedesem, říká Steiner

Bývalý šéf stáje Haas Guenther Steiner v rozhovoru pro deník Sport a web F1sport sdílel svůj názor na to, zda by se měly zásadněji měnit motorové regule pro příští rok.

V příštím roce čeká F1 poměrně velká revoluce. Měnit se nebudou pouze vozy, které budou nově využívat tzv. aktivní aerodynamiku, ale změny se dotknou i pohonných jednotek (PJ).

Ty nově budou ve vyšší míře než teď využívat tzv. elektrické složky výkonu, a to až v poměru 50:50 vůči příspěvku spalovacího motoru (ICE).

Některé týmy a výrobci PJ však již nyní poukazují na to, že charakter nových motorů může mít i nepříjemné dopady, a to například takové, že vozům může nečekaně docházet energie. Zejména pak na dlouhých rovinkách a rychlých okruzích.

V souvislosti s tím se začalo spekulovat o možné úpravě pravidel. Ačkoliv změna technických parametrů pohonných jednotek aktuálně není na pořadu dne, zvažuje se zavedení opatření, která by v průběhu závodů omezila vliv elektrické části pohonné jednotky. Tento krok by mohl pomoci zmírnit problémy s nedostatkem energie.

Proti těmto návrhům již nicméně vystoupil Mercedes, u kterého se předpokládá, že by měl mít v příštím roce nejlepší motory. Jeho šéf Toto Wolff dokonce podobné diskuze označil za „vtip.“

S tím, že by se do pravidel zatím nemělo zasahovat, souhlasí například i bývalý šéf stáje Haas Guenther Steiner.

„Myslím, že F1 je synonymem pro nové technologie a jejich tlačení dopředu. Všechno bude nové – jak motory, tak šasi. Bude to hodně zajímavé, protože v tuto chvíli nevíme, jak na tom jednotlivé týmy budou. Momentálně je tedy hodně neznámých, takže si musíme počkat. I to je ale součástí formule 1 a něčím, co jí dělá zajímavou,“ uvedl Steiner v rozhovoru pro deník Sport a web F1sport během nedávné GP Miami.

„V otázce motorových regulí stojím na straně Mercedesu. Nejprve se podívejme na to, jak to bude vypadat a pak teprve dělejme nějaké změny. Teď ani nevíme, jaké změny bychom měli dělat,“ dodal na toto téma italsko-americký inženýr.