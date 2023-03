Exkluzivně: V Alfě jsem trochu více než jezdec. Tuto roli si však užívám, tvrdí Bottas

Finský závodník Valtteri Bottas se v rozhovoru pro F1sport rozpovídal nejen o své aktuální roli v Alfě Romeo, ale také o jeho budoucnosti.

Až do začátku loňské sezony měl Valtteri Bottas vždy zkušenějšího týmového kolegu. Zatímco ve Williamsu (sezony 2013-2016) to byli postupně Pastor Maldonado a Felipe Massa, v Mercedesu (2017-2021) čelil síle vícenásobného mistra světa Lewise Hamiltona.

Vloni se však situace pro Bottase v tomto ohledu zásadně otočila. Po příchodu do Alfy Romeo se jeho parťákem stal o deset let mladší Číňan Kuan-jü Čou. Pro finského pilota se tím mnohé změnilo.

„Je to rozdílné, co se týče role, kterou mám v rámci týmu. Trochu to cítím tak, že jsem v tomto smyslu více než jen jezdec. Jsem mnohem více zapojený do vývoje a dalších záležitostí. Jde přes mě mnohem více informací, především, co se technických věcí týká,“ řekl Bottas v rozhovoru pro náš web.

„Líbí se mi to. Jak atmosféra v týmu, tak moje role. Opravdu si to užívám,“ popsal Fin, který je přesvědčen, že ho nové povinnosti během velkých cen nerozptylují.

„Na řízení to ale nemá vliv. Když je závodní víkend, tak je vše o řízení. Ano, dávám týmu zpětnou vazbu, ale jinak se soustředím na závodění.“

Spojení s Audi je lákavé

I když nyní Bottas ve formuli 1 závodí pro Alfu Romeo, nejedná se o tovární tým. Stáj sice nese název italské značky, ale jedná se primárně o marketingovou spolupráci mezi švýcarským Sauberem a Alfou Romeo. Tato spolupráce navíc po letošní sezoně skončí, takže od ročníku 2024 bychom měli na startu vídat opět Sauber, i když to zatím nebylo potvrzeno.

Co je však pro Sauber důležitější, to jsou nové vazby na automobilku Audi. Ingolstadtský gigant si stáj z Hinwilu vybral jako svého partnera pro vstup do F1 v roce 2026 a navíc v týmu zakoupil i minoritní podíl.

I když by plnohodnotná transformace Sauberu v tovární tým Audi měla nastat až v sezoně 2026, během které Bottas oslaví již 37. narozeniny, jde o projekt, jenž je pro finského závodníka atraktivní.

„Pro stabilitu celého týmu a všechny, co pro Sauber pracují, je to skvělá zpráva, jelikož vědí, co přinese budoucnost. Ještě to samozřejmě bude nějaký rok trvat, ale z mého osobního pohledu je samozřejmě velmi zajímavé spolupracovat s automobilkou. Uvidíme, bude to skvělá příležitost, možná i pro mě, ale stále je to daleko. Pro mě jako pilota by to nicméně bylo zajímavé.“

Nová smlouva? Zatím jsem v klidu

V dobách, kdy závodil pro Mercedes, byl Bottas neustále pod tlakem, jelikož měl vždy podepsáno jen na jeden rok, což na něj podle jeho slov mělo negativní dopad.

V případě aktuální smlouvy s Alfou Romeo, potažmo Sauberem, který tým provozuje, tento tlak odpadl, jelikož před sezonou 2022 získal kontrakt na tři roky.

Přesto se pomalu blíží doba, kdy by se mohlo začít jednat o jeho prodloužení.

„Stále se soustředíme na začátek sezony, takže je zatím na tyto záležitosti brzy. Ještě musíme počkat, než se o tom začneme bavit. Určitě to přijde, ale není spěch. Technicky mám podepsáno do konce sezony 2024,“ vysvětlil Bottas s tím, že nejistota budoucnosti po sezoně 2024 mu zatím ruce nesvazuje.

„Ne, v tuto chvíli se tím nemusím stresovat, což je fajn,“ prohlásil Fin s úsměvem.

Přijde po F1 rallye?

I když je pravděpodobné, že Bottas ve formuli 1 ještě nějaký rok zůstane, s přibývajícími lety stále častěji koketuje i s jinými motoristickými disciplínami. Od roku 2019 se zúčastnil několika rallyových soutěží s vozy specifikace WRC (na sněhu ve Finsku a na asfaltu ve Francii) a letos v zimě startoval v populárním Závodě šampionů.

Vzhledem k těmto aktivitám nepřekvapí, že má vítěz deseti velkých cen F1 v plánu zůstat ve světě rychlých kol aktivní i po konci jeho kariéry v královně motorsportu.

„Až bude můj čas ve formuli 1 naplněn, vždy budu něco řídit, protože je to moje vášeň. Zatím ale nevím, co to bude. Možností je ale mnoho,“ uvedl rodák z Nastoly a zároveň dodal, která disciplína mimo F1 je mu v současné době nejblíže.

„V tuto chvíli bych asi preferoval rallye. Je to trochu něco jiného a je to velmi zábavný druh motorsportu,“ uzavřel Bottas.