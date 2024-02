Exkluzivně: Uspět v posledním tendru nebylo snadné. Naše další budoucnost v F1 je zatím otevřená, tvrdí Pirelli

Již od roku 2011 je Pirelli výhradním dodavatelem pneumatik pro F1 (totéž platí i pro F2 a F3) a na základě loňského výběrového řízení je jisté, že italská značka bude tuto roli plnit minimálně až do roku 2027.

Šéf Pirelli pro motorsport Mario Isola nicméně v rozhovoru pro deník Sport a web F1Sport přiznal, že loňský tendr nebyl pro milánskou společnost tak snadný, jak by se mohlo na první pohled znát – už jen proto, že v tomto případě mělo Pirelli konkurenta v podobě značky Bridgestone.

„Ve formuli 1 je všechno náročné. F1 prožívá období, kdy má úspěch, takže o ni mají zájem i různí výrobci pneumatik. To je jasné,“ prohlásil Isola.

„Myslím si, že jsme v posledních 12 letech odvedli dobrou práci. Neustále se snažíme následovat směr, kterým se F1 ubírá. Není to jen o tom, že dodáme nějaké pneumatiky – jsou zde i jiné aspekty, na které musíme pamatovat. Jde o závodní strategie a tak dále,“ poukázal Ital na další elementy, které spolupráci s F1 zahrnují.

„Letos se snažíme být formuli 1 i partnerem, a nikoliv pouze dodavatelem. Přispíváme k (marketingové, pozn. red.) aktivaci F1 a k vytváření příběhů kolem ní. Cílem je spolupracovat s týmy a s FIA tak, abychom vytvořili lepší show. Loňský tender byl náročný, ale uspěli jsme díky mnoha důvodům,“ vysvětlil Isola.

Poté, co si Pirelli zajistilo roli dodavatele pneumatik pro období let 2025 až 2027, se objevily spekulace, že po uplynutí této doby italská firma z F1 odejde. Isola však vyloučil, že by v této otázce bylo jasno.

„Ještě jsem se nerozhodli. Myslím, že to vzniklo tak, že někdo řekl, že jsme v F1 už příliš dlouho. F1 si však stále užíváme a naše účast v ní má pro nás hodnotu. Je před námi ještě spousta času – smlouva platí do roku 2027 s tím, že má FIA opci na rok 2028. Řešit budoucnost tedy budeme až za několik let. Teď jsme ale spokojeni a nechceme říct, že je to naše poslední smlouva,“ uzavřel toto téma Isola.