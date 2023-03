Exkluzivně: Tři dny předsezonních testů jsou dostatečné, říká technický šéf Alfy Romeo

Technický šéf týmu Alfa Romeo Jan Monchaux v rozhovoru pro F1sport uvedl, že jsou tři testovací dny před začátkem sezony dostatečné. Připustil však, že je to problém pro nové jezdce.

Pryč jsou časy, kdy stáje F1 testovaly prakticky nepřetržitě. Jeden příklad za všechny – ještě v sezoně 2006 absolvoval Heikki Kovalainen přes 20 tisíc testovacích kilometrů za rok před tím, než se pro následující ročník stal závodním jezdcem Renaultu.

Postupem času se však regule v oblasti testů zpřísnily (s cílem snížit náklady), takže se stáje postupně zbavily svých testovacích týmů. Stejně tak de facto vymizela role testovacích pilotů, kteří se nyní musí spokojit především s jízdami na simulátoru.

Pokud nebudeme počítal demo jízdy s velkými omezeními, měly týmy před letošní sezonou k dispozici pouhé tři testovací dny k tomu, aby si vyzkoušely nové monoposty.

Jan Monchaux, technický ředitel týmu Alfa Romeo F1, je však toho názoru, že se o velký problém nejedná,

„Jestliže se zásadně nemění pravidla, a to ani na straně pohonné jednotky, tak si myslím, že jsou tři dny k odzkoušení vozu dostačující,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro F1sport Monchaux.

„Jeden nebo dva dny testů navíc by pomohly, ale byly by s tím spojeny další náklady. Asi bych nešel pod tři dny, protože pak byste měli málo času na dráze pro vaše jezdce,“ sdílel svůj pohled Monchaux s tím, že je třeba myslet hlavně na nováčky.

„Pro týmy, které mají ve svých řadách nováčky, což se týkalo vloni i nás, je to náročné – to je jasné. Je to ale stejné pro všechny.“

Nová úroveň připravenosti

Podle 44letého Monchauxe má omezení testů svá pozitiva – a to nejen finanční.

„Nízký počet testovacích dnů nutí týmy k tomu, aby byly lépe připraveny. Před dvaceti lety, když jsem v tomto byznysu začínal, jsme testovali po dobu několika měsíců. Spolehlivost přitom byla horší než dnes. Neznamená to tedy, že testy byly vždy přínosné. Někdy jste testovali jen proto, že jste museli. Pravidla tedy pomohla týmům F1 dosáhnout nové úrovně kvality připravenosti. Když máte pouze tři dny testů, uděláte maximum pro to, abyste je využili správně,“ uvedl Monchaux.

„Pokud byste se zeptali mé ženy a mých dětí, tak by vám určitě odpověděly, že tři dny stačí. Není to tak, že bych byl kvůli testům tři týdny pryč, což je dobře,“ uzavřel toto téma francouzsko-německý inženýr.