Exkluzivně: S tím, co jsem dokázal s Haasem, jsem spokojen. Vybudovat tým F1 je cool, říká Steiner

Ani poté, co na začátku loňského roku, prakticky po deseti letech, skončil ve vedení týmu Haas, Guenther Steiner na F1 nezanevřel, a zůstává v ní i nadále aktivní.

Ať už jako televizní expert, nebo také ambasador Velké ceny Miami. A právě na Floridě jsme si ve spolupráci s deníkem Sport s italsko-americkým inženýrem popovídali o tom, jak své angažmá v týmu Haas hodnotí.

Ještě předtím ale čerstvě 60letý Steiner promluvil o tom, jak vnímá svoji současnou roli ambasadora velké ceny v Miami.

„Docela si to užívám, jinak bych to ostatně nedělal. Být ambasadorem závodu v Miami je skvělá věc. Je to skvělé město, a totéž platí o celém závodním víkendu. Líbí se mi také, že se zde vše posouvá dopředu,“ nechal se slyšet Steiner.

„Nezůstávají na místě a snaží se být každý rok lepší. To souzní i s mojí životní filozofií. Tom Garfinkel (výkonný ředitel závodu), Tyler Epp (prezident závodu) a Stephen Ross (majitel okruhu) dělají v tomto ohledu dobrou práci. Snaží se být nejlepším závodem v kalendáři, takže je fajn být s nimi u toho,“ podotkl dále rodák z Merana, který nicméně přiznal, že mu občas chybí adrenalin, jenž coby týmový principál pravidelně pociťoval.

„Na startu kvalifikace jsem si vždycky užíval to vzrušení, když vyjely vozy na dráhu… Nyní jen vše pozoruji, ale na druhou stranu nemohu být zklamán špatným výsledkem,“ poukázal Steiner, který je dodnes spokojen s tím, co v roli šéfa Haasu dokázal.

„Vždy jde udělat něco lépe, ale celkově jsem spokojen s tím, jak jsem si vedl. Užil jsem si každý moment,“ neskrývá.

Během osmi sezon, kdy byl Steiner lídrem americké stáje, sice ani jeden pilot Haasu nevystoupal na stupně vítězů, ale na druhou stranu v roce 2018 tým obsadil v Poháru konstruktérů velmi solidní pátou příčku, a zároveň dokázal přečkat všechny náročnější chvíle.

„Nejlepší okamžik byl, když jsme v roce 2016 debutovali v Austrálii. Je totiž docela skvělé budovat něco takového úplně od nuly. Napřed jsem musel najít někoho, kdo to bude financovat a následně sestavit tým. To bylo docela cool – navíc se nám hned podařilo bodovat, což bylo jako ze snu,“ zavzpomínal Steiner s tím, že nejhorší pro něj byla doba, kdy se F1, podobně jako další odvětví, musela vypořádat s koronavirovou epidemií.

„Tehdy šlo všechno z kopce.Tým Haas ale přežil a je tu dodnes, což je dobře,“ dodal Steiner.