Exkluzivně: Pedro de la Rosa vysvětlil, proč se z Fernanda Alonsa stal lepší lídr

Oba pocházejí ze Španělska, oba se v padoku F1 pohybují již čtvrt století a pojí je i společní zaměstnavatelé. Platilo to o McLarenu, později u Ferrari a nyní i u Astonu Martin.

Řeč je Fernandovi Alonsovi, 43letém stále aktivním pilotovi F1, a Pedro de la Rosovi, dnes ambasadorovi stáje ze Silverstone, který ve spolupráci s deníkem Sport poskytl webu F1sport exkluzivní rozhovor.

Držitel více než stovky startů v F1 De la Rosa je tak relevantní osobou k posouzení toho, jak se dvojnásobný mistr světa a účastník více než 400 velkých cen Alonso, během svého dlouhého působení v královně motorsportu proměnil.

„Myslím, že se jako jezdec vůbec nezměnil v tom smyslu, že je to stále stejný závodník, jako v době, když jsem proti němu začínal závodit a později s ním spolupracovat,“ uvedl De la Rosa.

„Jen má teď strašně moc zkušeností, takže si myslím, že je v tomto smyslu mnohem silnější. Navíc je tu jeden velmi zajímavý posun, který udělal, a to, že se stal skvěle anglicky mluvícím řečníkem. Je tedy plnohodnotnějším lídrem už jen proto, že se lépe vyjadřuje v angličtině. Proto je to fantastický lídr,“ poznamenal dále Španěl na adresu svého krajana.

„Velmi dobře se vyjadřuje, takže umí velmi rychle vystihnout problémy vozu, ale zároveň má tu schopnost, že dokáže říct, co si lidé myslí, což umí jen lídr,“ doplnil na toto téma De la Rosa.

A přestože si Alonso i nadále dokáže udržovat dobrou formu, je jisté, že se jednoho dne jeho kariéra pilota F1 naplní. I poté by však měl pokračovat s týmem Aston Martin – což ostatně potvrzují i jeho slova, podle kterých by měl být s týmem spjat v jiné roli i poté, co již v F1 závodit nebude.

„Myslím, že až Fernando jednou skončí, na základě svého rozhodnutí, tak zůstane v týmu, jak dlouho bude chtít. A to v jakékoliv funkci, protože je tak chytrý, že by ho chtěl mít každý tým. Kdy se to stane? To je otázkou. Také nevíme, o jaký typ role a odpovědnosti bude mít zájem. Zda půjde spíš o ambasadorskou roli, či spíše o sportovní...,“ poznamenal dále De la Rosa s tím, že je ve hvězdách, zda Alonso bude mít chuť a vůli se F1 naplno věnovat i po dlouhé kariéře.

Měl by však předpoklady například i na roli šéfa týmu? Podle ambasadora Astonu Martin jednoznačně ano.

„Přal bych si, aby se v budoucnu stal šéfem týmu. Rozhodně má talent a know-how, ale nemyslím si, že by na to měl čas,“ poukázal rodák z Barcelony, jenž nevylučuje, že by Alonso mohl v F1 závodit i po sezoně 2026, kdy mu oficiálně končí smlouva.

„Můj názor je, že dokud mu budeme schopni dát konkurenceschopné auto, kariéru neukončí,“ dodal De la Rosa.