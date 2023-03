Exkluzivně: Od Gaslyho jsem se toho hodně naučil, říká Cunoda

Japonský pilot Júki Cunoda se v rozhovoru pro náš web rozpovídal o tom, co si vzal ze spolupráce se zkušenějším týmovým kolegou Pierrem Gaslym během svých prvních dvou sezon ve formuli 1.

Letošní sezona je pro Júkiho Cunoda rozdílná v tom, že po jeho boku pro tým AlphaTuari nezávodí Pierre Gasly. Francouz odešel závodit pro stáj Alpine, což znamená, že už se Cunoda nebude moci spoléhat na jeho zkušenosti.

„Hodně jsem se toho od Pierra naučil. Týká se to například přípravy před sezonou. Před (nováčkovskou, pozn. red.) sezonou 2021 jsem podcenil, jak může být formule 1 fyzicky náročná,“ přiznal Cunoda v rozhovoru pro web F1sport a deník Sport.

„Také jsem se od něj naučil způsob, jak kontrolovat situaci a jak pracovat s týmem ve chvílích, kdy se nedaří – zkrátka zachovat chladnou hlavu a soustředit se na předání zpětné vazby,“ přiblížil japonský závodník, co všechno si odnesl ze dvouleté spolupráce s Gaslym.

Spolupráce s Helmutem Markem

Součástí angažmá u Red Bullu, potažmo jeho sesterské stáje AlphaTauri, je i spolupráce s poradcem rakouské značky pro motorsport Markem Helmutem, který dohlíží i na vývoj mladých jezdců – to se týká i Cunody.

I když je Marko znám svojí přísností, japonský pilot si spolupráci s bývalým pilotem F1 pochvaluje.

„Vztah s Helmutem mám dobrý. Občas je tvrdý, ale abych byl upřímný, líbí se mi to, protože je velmi přímý. Není to tak, že by vám řekl něco pěkného, když se něco nepovede…,“ popsal 22letý závodník.