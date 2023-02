Exkluzivně: Máme zájem být v F1 i po roce 2024. Chceme být součástí show, říká Isola

Šéf Pirelli pro motorsport Mario Isola v rozhovoru pro náš web promluvil o tom, proč má italská značka zájem zůstat dodavatelem pneumatik pro F1 i v dalších letech.

Pirelli je jediným dodavatelem pneumatik pro formuli 1 již od roku 2011. Italská společnost má nyní platný kontrakt s FIA na dodávky obutí až do konce sezony 2024.

I když zatím nebylo oficiálně potvrzeno, že bude milánská značka pokračovat i pro další roky, vše nasvědčuje tomu, že ano.

„Máme zájem pokračovat, ale jako obvykle zde bude proces výběrového řízení,“ potvrdil v rozhovoru pro web F1sport a deník Sport Mario Isola.

„Formule 1 je vrcholem motorsportu. Je to jediný šampionát, který má takovou vizibilitu. Navíc se neustále vyvíjí. Formuli 1 využíváme k propagaci naší společnosti, ale také k vývoji technologií. Každý rok čelíme nějakým výzvám, takže musíme vyvíjet nové materiály, postupy i konstrukce pneumatik,“ vysvětlil šéf Pirelli pro motorsport, proč je pro výrobce pneumatik zapojení do F1 zajímavé.

„Snažíme se být také součástí show, i když chápeme, že hrdinové F1 jsou jezdci, které v tomto ohledu určitě nechceme nahradit. Pneumatiky ale mohou hrát vliv ve strategii, takže k tomu chceme přispívat,“ uvedl Ital.

Válka pneumatikářů? Nejsou pro ni podmínky

V minulosti bývalo běžné, že v F1 působilo několik výrobců naráz. Naposledy se tak stalo v sezoně 2006, kdy pneumatiky týmům dodávaly značky Bridgestone a Michelin.

I když není návrat tzv. války pneumatikářů momentálně na stole, vyjádřil se během testů v Bahrajnu Mario Isola i k této variantě.

„Nebáli bychom se toho, ale v současných podmínkách by to bylo velmi těžké. Především z důvodu nákladů. V případě války pneumatikářů potřebujete více testů v průběhu sezony, abyste mohli rychleji vyvíjet. Navíc by šlo o další element, který by dělal rozdíly ve výkonnosti jednotlivých týmů, což by mohlo vést k horší show,“ prohlásil šéf Pirelli.