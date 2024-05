Exkluzivně: Je skvělé, že mě chce Honda podporovat i v případě, že nebudu jezdit s jejími motory, tvrdí Cunoda

V letošní sezoně platí, že je jezdecké pole rozděleno do dvou výkonnostních skupin, které se příliš neprotínají. Současné rozložení sil mezi jednotlivými týmy a jezdci je patrné i při pohledu na tabulku jezdců, ve které se v první desítce drží výhradně piloti pěti nejlepších týmů.

Pozici nejlepšího jezdce „zbytku světa“ momentálně se sedmi body drží Júki Cunoda z týmu RB. Vzhledem ke všem okolnostem není divu, že je japonský pilot s dosavadním průběhem sezony velmi spokojen.

„Vyjma Bahrajnu a Číny se vše povedlo. Opravdu jsem zatím spokojen,“ prohlásil Cunoda v rozhovoru pro deník Sport a web F1sport.

Zanedlouho 24letý závodník se letos musí činit, jelikož nad jeho budoucností v F1 visí řada otazníků. Zdaleka ne všechny jsou však pro Japonce negativní, jelikož se rodák ze Sagamihary klidně může po sezoně dočkat povýšení v podobě sedačky u Red Bullu.

„Bylo by samozřejmě pěkné přestoupit do Red Bullu, ale moc nad tím nepřemýšlím. Soustředím se na moje výkony, které jsou stejně nejdůležitější. Vše ostatní pak přijde samo. Zaměřuji se tedy na to, abych měl výsledky,“ prohlásil Cunoda, který zároveň potřebuje, aby se příliš nedařilo jeho soupeřům v „boji“ o sedačku v rakouské stáji.

A jestli Cunoda po očku sleduje, jak se jeho „rivalům“ v čele se Sergiem Pérezem (ne)daří?

Podle svých slov příliš ne.

„Rozhodovat stejně bude Red Bull,“ uvědomuje si Cunoda, jehož budoucnost v královně motorsportu zajímá i Hondu, tedy automobilku, která ho dlouhá léta podporuje.

„Honda je pro mě partner, se kterým spolupracuji od útlého věku. Bez ní bych v F1 nebyl. Mám s Hodnou a jejími představiteli skvělý vztah,“ popsal jezdec stáje RB, jak blízko má k největší japonské automobilce, která by Cunodu mohla podporovat i ve chvíli, kdy už nebude jezdit s jejími pohonnými jednotkami.

V tomto kontextu připomeňme, že Honda od sezony 2026 již nebude dodávat motory stájím Red Bullu (tedy včetně týmu RB), ale přesune se k Astonu Martin, který by měl mít jezdeckou sestavu pro nadcházející roky vyřešenou. Vše tak směřuje k tomu, že pokud Cunoda v F1 vydrží i po roce 2025, bude sedět ve voze, který nebude poháněn motorem od Hondy. Přesto Honda nechce, podle nedávného vyjádření jejího šéfa pro motorsport, nechat japonského jezdce na holičkách.

„Poslouchá se to velmi dobře. Vždy s ní budu nějakým způsobem propojen,“ dodal Cunoda.