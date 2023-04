EXKLUZIVNĚ: Fanoušci si zaslouží vidět něco navíc, vysvětluje Bottas svůj vztah k sociálním sítím

Závodník týmu Alfa Romeo Valtteri Bottas v exkluzivním rozhovoru pro F1sport vysvětlil, proč rád využívá sociální sítě a také promluvil o svém vztahu k Austrálii, ale třeba i k hokeji.

Značnou část poslední zimní pauzy strávil Valtteri Bottas v Austrálii. Důvodů měl pro to více – z Austrálie pochází jeho přítelkyně a profesionální cyklistka Tiffany Cromwellová a vedle toho má finský pilot u protinožců skvělé podmínky na trénink.

„Hodně si to tam užívám. Přes zimu jsem v Austrálii, tedy v době, kdy je tam léto, strávil několik týdnů a musím říct, že je to skvělé místo. Ideální pro aktivní lidi, a stejně tak pro cyklistiku, takže se tam příští zimu opět těším,“ řekl v rozhovoru pro náš web Valtteri Bottas.

„Dobře se mi tam dělá předsezonní příprava, jelikož se v Austrálii mohu tak trochu odpojit ze světa formule 1 a vrátit se poté čerstvý a připraven na nový ročník,“ vysvětlil finský závodník.

Díky novým vazbám na Austrálii je pro Bottase závod v Melbourne tak trochu domácím závodem a velmi podobně to vnímá i on.

„Myslím, že tam mám celkem hodně fanoušků,“ uvedl jezdec Alfy Romeo, kterému však letos jeho „domácí“ Grand Prix příliš nevyšla, když po startu z boxové uličky dojel na nebodovaném jedenáctém místě.

Sociální sítě jako zábava

Valtteri Bottas je v poslední době velmi aktivní i na sociálních sítích, jejichž prostřednictvím často nechává nahlédnout do svého soukromí. Velký ohlas například vyvolala Finova fotka z Instagramu, na které se nahý koupe v horské řece či video, na kterém prochází změnou image.

„Co se mého přístupu k sociálním sítím týká, řekl bych, že nyní jsem v tomto ohledu více bezstarostný. Rád s lidmi sdílím momenty z mého života. Vnímám to tak, že si to opravdoví fanoušci a podporovatelé zaslouží. Také se tím bavím, neberu to moc vážně, což je důležité,“ myslí si závodník, který má na Instagramu 3,7 milionu sledujících.

Investice do hokeje

Ve Finsku je hokej, podobně jako u nás, velmi populárním sportem. Blízko má k němu i vítěz deseti velkých cen Bottas, jenž se před dvěma lety stal spoluvlastníkem profesionálního hokejového klubu Pelicans Lahti, organizace hrající nejvyšší finskou hokejovou soutěž.

„Hokej je už od dětství mojí vášní, deset let jsem ho hrál za mládežnické výběry Pelikánů aktivně. Před časem jsem dostal příležitost stát se součástí týmu jako investor a člen představenstva. Od té doby jsem se toho hodně naučil, co se této stránky hokeje týká. Tým a jeho výsledky samozřejmě sleduji a nyní během play-off to platí dvojnásob,“ dodal ke svým mimozávodním aktivitám 33letý Bottas.