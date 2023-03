Exkluzivně: Audi náš tým zatím nedotuje, říká za Sauber Monchaux

Jan Monchaux z týmu Alfa Romeo F1 v rozhovoru pro F1sport uvedl, že spolupráce s Audi zatím nemá na tým z finančního hlediska žádný vliv.

I když stáj Sauber ze švýcarského Hinwilu závodí pod hlavičkou Alfy Romeo, nelze ji považovat za plnohodnotný tovární tým. Partnerství s italskou automobilkou, které skončí na konci letošní sezony, funguje primárně na základě marketingové spolupráce, takže Sauber nedosponuje neomezenými finančními zdroji.

V příštích letech by se však finanční zázemí stáje mělo zlepšit. Se Sauberem se totiž spojila automobila Audi, která vloni oznámila, že od roku 2026 vstoupí do F1 v roli dodavateli motorů a jako hlavního partnera si vybrala právě tým ze Švýcarska.

V lednu tohoto roku pak Sauber potvrdil, že Audi získalo v týmu i menšinový podíl. Nabízí se tak otázka, zda se již Audi nechystá do týmu investovat.

„V tuto chvíli se soustředíme výhradně na rok 2023. Samozřejmě již nyní probíhají diskuze ohledně budoucnosti týmu po roce 2026. I když už Audi stalo menšinovým vlastníkem týmu, stále fungujeme jako předtím," řekl v rozhovoru pro náš web Jan Monchaux, technický ředitel jediného švýcarského týmu ve formuli 1.

„Není to tak, že bychom z ničeho nic najedou měli násobně více finančních prostředků. I nadále se snažíme vytěžit maximum z toho, co máme. Nedá se to srovnávat s tím, co mají k dispozici některé týmy, se kterými bojujeme. Chceme stále ukazovat, že vše není jen otázkou peněz,“ věří jedna z klíčových postav stáje z Hinwilu.

„Finance určitě pomáhají, pokud se chcete stát účastníkem bojů o pódia či vyzyvatelem o titul. V tom případě musíte mít stejné podmínky jako velké týmy. Zatím tam ale nejsme. Chceme se zlepšovat a snižovat ztrátu na velké stáje. Toho můžeme dosáhnout i bez velkých peněz. Ty jsou pro nás zatím hudbou budoucnosti,“ dodal Monchaux.