Exkluzivně: Adaptace na změny v pravidlech bývá pro menší týmy výzvou, říká technický šéf Alfy Romeo

Technický šéf týmu Alfa Romeo Jan Monchaux v exkluzivním rozhovoru pro náš web promluvil o změnách v pravidlech, ke kterým došlo před začátkem letošní sezony.

I když před letošní sezonou nedošlo v technických pravidlech k tak významným změnám jako před rokem, neznamená to, že by týmy byly ušetřeny od úprav svých monopostů.

Největší změny před ročníkem 2023 se dotkly regulí, které souvisí s podlahou vozu.

Vloni řada týmů po návratu tzv. přísavného efektu, který umožnily aktualizované technické předpisy, bojovala s tzv. porpoisingem, tedy jevem, jenž vede k poskakování monopostu ve vysokých rychlostech.

Aby Mezinárodní automobilová federace tento jev minimalizovala, rozhodla prostřednictvím nových regulí o zvednutí vnějších okrajů podlah o 15 mm, a stejně tak o zvýšení nejspodnějších částí Venturiho tunelů v podlaze o 20 mm.

„Porpoisingu se úplně nezbavíte, protože nemůžete přepsat fyzikální zákony. Můžete oddálit jeho nástup, ale protože je vůz příliš blízko zemi a generuje hodně přítlaku, tak se pravděpodobně vždy objeví,“ vysvětlil v rozhovoru pro F1sport technický šéf týmu Alfa Romeo Jan Monchaux.

„Díky novým pravidlům byl problém zmíněn, i když ne úplně odstraněn. Obecně řečeno proti této úpravě pravidel nic nenamítám, ale nelíbil se nám termín, kdy o ní bylo rozhodnuto – tedy docela pozdě (vloni v létě, pozn. red.),“ uvedl 44letý francouzsko-německý inženýr, který kariéru ve formuli 1 zahájil již v roce 2002 u Toyoty.

„Je třeba si uvědomit, že si menší týmy nemohou dovolit ztrácet čas. Když je nějaká novinka pro následující rok ohlášena až v průběhu sezony, je to pro nás problém, jelikož si nemůžeme dovolit začít vyvíjet vůz na poslední chvíli, než je to v případě dvojnásobně velkých týmů. Myslíme si, že je to pro menší týmy nefér. Velké stáje mohou vyvíjet až do poslední chvíle, protože následně potřebují kratší čas na produkci dílů,“ přiblížil Monchaux s tím, že se takové situace opakují.

„Ideální by bylo, kdyby takové rozhodnutí padlo již po prvním závodě sezony. Pro sport jako takový však byla úprava pravidel v oblasti podlahy správná, jelikož pomohla.“

Od nových pneumatik jsme očekávali více

Po velké revoluci v technických pravidlech, které byly přijaty před začátkem loňské sezony, si někteří jezdci stěžovali, že nová generace monopostů trpí na nedotáčivost, což je fenomén, který nemá ráda většina závodníků.

Určité zlepšení měly přinést letošní pneumatiky Pirelli. Podle Monchauxe však tyto naděje nenaplnily.

„Změna oproti loňsku v tomto ohledu není velká. Nezaznamenali jsme žádný masivní rozdíl. Jde o evoluci toho, co jsme měli. Asi jsme měli příliš velká očekávání na základě toho, co Pirelli a FIA prohlašovaly,“ okomentoval nové pneumatiky Pirelli Monchaux.