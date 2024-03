Evoluce místo revoluce. F1 zřejmě zůstane u 18palcových pneumatik

V roce 2026 přijdou nová technická pravidla. Hlavní změnou budou nové pohonné jednotky, které budou více využívat elektrickou energii, budou bez MGU-H a používat budou udržitelné palivo.

Kromě pohonných jednotek budou nové také vozy. V tomto případě si musíme na detaily počkat, ale očekává se, že vozy budou menší (rozvor se má zmenšit z 3600 na 3400 mm, šířka z 2000 na 1900 mm).

FIA také chce, aby měly vozy nižší hmotnost. Jednou z cest mohly být odlišné pneumatiky. V roce 2022 přešla formule 1 z 13palcových na obecně běžnější 18palcové. Diskutovalo se o možnosti, že by se F1 částečně vrátila zpět a používala 16palcové.

Podle Motorsport.com k tomu ale nedojde. Pirelli by muselo měnit výrobní procesy, týmy by čelily další výzvě.

Výsledek sice nebyl oficiálně oznámen, ale bylo dohodnuto, že se zůstane u 18palcových ráfků, ale s mírně odlišnou velikostí a tvarem pneumatik.

„Jsme blízko konečné podobě rozměrů,“ řekl šéf Pirelli F1 Mario Isola pro Motorsport.com.

„Samozřejmě, že když navrhujete kolo, musíte vzít v úvahu celý balíček – brzdy, kolo, zavěšení, pneumatiky, takže věřím, že jsme blízko finálním rozměrům.“

„Musíme udělat změny, protože nový vůz je jiný. V každém případě musíme navrhnout menší pneumatiky.“

„Diskutuje se o 16palcových a 18palcových pneumatikách. My dáváme přednost 18palcovým pneumatikám. Věřím, že existují pádné důvody, proč zůstat u 18palcových pneumatik s menšími rozměry, ale stále stejným ráfkem.“

„To je to, o čem diskutujeme – o něco menší průměr, o něco nižší profil a o něco užší pneumatiky.“

Isola uvedl, že by se přechodem na 16palcové pneumatiky zmenšila hmotnost jen velmi nepatrně. Mělo by to ale současné další důsledky. „Pokud byste přešli na 16palcové pneumatiky, mnohem menší, riziko přehřátí by bylo mnohem vyšší. Menší průměr znamená, že teplo rozptylujete jiným způsobem.“