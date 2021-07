EURO 2021 dorazilo i do paddocku. Z Vettela si dělali legraci, Mazepin řekl, komu fandí

Německo z Mistrovství Evropy vypadlo po souboji s Anglií, což Sebastianu Vettelovi jeho tým rád připomenul.

„Fotbalový zápas jsem si samozřejmě moc neužil,“ řekl Sebastian Vettel, který ale doufá, že Anglie dojde v šampionátu co nejdál. „Přesto mám pocit, že to byl dobrý zápas, protože spousta lidí kolem mě byla šťastná!“

„Měli jsme velké grilování, takže tam byli všichni,“ řekl druhý z Němců na startovním roštu – Mick Schumacher.

„Sledovali jsme zápas Anglie vs. Německo, což... nechci o tom mluvit. Pak jsme si udělali odvetu na fotbalovém hřišti, hráli jsme, myslím, že 30 lidí. Jen tak jsme si zahráli, bylo tam hodně lidí.“

V sobotu čeká Anglii zápas s Ukrajinou. „Opravdu doufám, že vyhraje Ukrajina, protože i když se Rusko a Ukrajina teď moc nemusí, narodil jsem se v době, kdy to byl náš bratrský národ, mám odtamtud spoustu přátel a myslím, že by to bylo pro fanoušky super, speciální,“ řekl Nikita Mazepin. „Opravdu v to doufám.“

Júki Cunoda je Japonec, ale EURO sleduje a má tam své vlastní zájmy. „Můj člověk přes PR a fyzioterapeut jsou z Anglie, takže Anglii prostě fandit nebudu! Chci vidět jejich smutné obličeje.“

Gasly byl jedním z těch, kteří se o tématu bavit nechtěli. Francouzi do čtvrtfinále nepostoupili.

„Už tak jsem měl těžkou neděli,“ řekl Gasly s odkazem na své odstoupení po kontaktu s Leclercem, u kterého ho mimochodem překvapilo, že nedošlo k vyšetřování. „Takže jsem si přál začít tento týden lépe... ale začal velmi, velmi smutně. Ano, nechci o tom mluvit.“