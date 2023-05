Estie bestie na pódiu! Vítězové a poražení Grand Prix Monaka 2023

Vítězství Verstappena, další pódium Alonsa, překvapivé pódium pro Ocona. Ale také tradiční poražení...

Vítězové Na stupně vítězů se v Monaku dostali zástupci tří týmů – Max Verstappen, Fernando Alonso a Esteban Ocon. Nejrychlejší zastávku v boxech měl Red Bull, který přezul Péreze za 2,15 sekundy. Vítězové Max Verstappen

Fernando Alonso

Esteban Ocon a Alpine

Mercedes

McLaren

Max Verstappen Nebyl to víkend bez chyb. Max Verstappen měl pár polibků s bariérou, ale ty měli i další jezdci a obešlo se to bez nehody. V kvalifikaci získal klíčové pole position a závod od startu do konce kontroloval. Fernando Alonso to pod pódiem (schody) zhodnotil tak, že Verstappena zkrátka nešlo porazit. Hodně se mluvilo o Verstappenově třetím sektoru v kvalifikaci. Ve skutečnosti tam byl ale o trochu pomalejší než Leclerc vloni. Problém byl spíše na straně Alonsa a Astonu. Ve třetím sektoru byl Alonso až desátý. Ale to nijak neubírá na výkonu Verstappena v kvalifikaci i závodě. „Díky“ katastrofálnímu víkendu týmového kolegy Verstappen v čele šampionátu odskočil a má náskok 39 bodů.

Foto: Getty Images / Ryan Pierse

Fernando Alonso Alonso i Aston Martin si pro Monako věřili. První vítězství pro Alonsa po deseti letech z toho nebylo, ale bylo z toho alespoň první druhé místo po devíti letech. Španěl zajel skvělou kvalifikaci i závod a získal další body pro sebe i pro tým. V šampionátu jezdců se dotáhl na rozdíl 12 bodů na Péreze. Jsme si však jistí, že by druhé či třetí místo v šampionátu vyměnil za vítězství v závodě. Podaří se to letos? Alonso je zatím i nadále největší kandidát na cený skalp v případě selhání red bullů. V pěti ze šesti závodů byl na pódiu, čtyřikrát ze šesti závodů byli v cíli před ním jen jezdci nebo jezdec Red Bullu.

Foto: Aston Martin

Esteban Ocon a Alpine „Estie bestie on the podium baby!“ Slova šťastného Ocona po dojetí závodu. Máme ho třetího v pořadí. Třetí místo mu patřilo také v cíli závodu, ale vlastně bychom ho měli dát na první pozici. Estebana Ocona vybrali fanoušci za jezdce dne a my bychom volili stejně. Dlouho před Monakem se počítalo s tím, že to bude souboj Red Bullu, Astonu Martin a možná Ferrari. S Alpine se příliš nepočítalo. Nejlepšími umístěními Alpine před Monakem byla dvě osmá místa. Ve dvou závodech dokonce Alpine odjel bez bodů.

Foto: Getty Images / Dan Mullan V případě Ocona ale nešlo o náhodu. Nepochybně mu pomohla nehoda Péreze v kvalifikaci a také penalizace pro Leclerca. Na druhou stranu odjel skvělou kvalifikaci. Jak sám naznačil, stačila červená vlajka a mohl startovat z pole position. Nakonec z toho bylo čtvrté místo se ztrátou 0,188 s na pole position a méně než desetina na Leclerca. Po penalizaci Leclerca startoval třetí a tuto pozici udržel i přes pomalou zastávku a snahu o undercut ze strany Ferrari. Nezastavil ho ani náraz Sainze do jeho zadní části vozu pod tunelem. Zasloužené třetí místo a také třetí pódium pro Ocona v jeho kariéře. A nebyl to jen Ocon. Pierre Gasly dojel na sedmém místě, což je jeho letošní maximum. Alpine se díky tomu posunul ze šestého místa na páté a odskočil McLarenu, se kterým měl před Monakem stejný počet bodů.

Mercedes George Russell byl po závodě hodně naštvaný za chybu, kterou udělal v Mirabeau. Za nebezpečný návrat a srážku s Pérezem dostal trest, který toho ale moc nezměnil. Samotný incident ale ano – Russell věří, že mohl být na pódiu. Mercedes přivezl do Monaka dlouho očekávaný balíček vylepšení. Na to, zda bude přínosem a vrátí Mercedes do boje i nejvyšší příčky, si ale musíme počkat. Oba jezdci udělali v průběhu víkendu chyby, které ale tým přišly z hlediska důsledků relativně levně. V Monaku byl Mercedes až čtvrtým nejrychlejším týmem, takže jeho výsledek v závodě je více, než na co měl. Za čtvrté a páté místo a nejrychlejší kolo závodu si Mercedes z Monaka odvezl 23 bodů, což je jeho nejlepší bodový výsledek v sezóně. V Poháru konstruktérů už ztrácí jen bod na Aston Martin.

Foto: Getty Images / Dan Mullan

McLaren Jezdci McLarenu si v závodě polepšili o jednu pozici – na úkor Cunody, který si stěžoval na brzdy a dostal se mimo trať. Právě s japonským pilotem svedli jezdci McLarenu v závěru závodu souboj. Nakonec z toho bylo 9., respektive 10. místo a další cenné body – i když Alpine jich získal výrazně více a McLarenu odskočil. V Silverstonu chce McLaren nasadit balík vylepšení. Bude z toho lepší pozice v rámci středu pole a souboj s Alpine? Uvidíme...

Foto: Getty Images / Peter Fox

Poražení Dlouho to vypadalo, že Velkou cenu Monaka dokončí všichni jezdci. Pak ale po kontaktech se zdí skončil Lance Stroll a nakonec odstoupil šest kol před koncem také Kevin Magnussen. Poražení Sergio Pérez

Ferrari

Lance Stroll

Júki Cunoda

Sezóna

Sergio Pérez Sergio Pérez byl po Miami označován za odborníka na městské tratě. Monako se mu ale nepovedlo. Vše začalo už v důležité kvalifikaci, kde boural hned v Q1 a stal se druhým jezdcem, jehož vůz absolvoval „nanebevzetí“. Do závodu odstartoval poslední. V závodě zkoušel všechno možné – nejprve agresivní strategii, kdy už po prvním kole přezul na tvrdé pneumatiky s cílem na nich dojet do cíle. Po zastávce byl Pérez jednoznačně nejrychlejší vůz na trati. Pak se ale zasekl za Strollem, kterého se snažil předjet ale dostal se mimo trať. Následně přišel kontakt s Magnussenem, při kterém si poškodil přední křídlo. Když přišel déšť, zkoušel i pneumatiky do mokra a byl nabrán Russellem, který se vracel na trať. Nakonec dostal od Verstappena dvě kola... Více ho ale bude bolet ztráta v šampionátu jezdců. „Byl to nejhorší víkend, jaký si za poslední dobu pamatuji,“ zhodnotil závod sám Pérez.

Ferrari Prokletí Charlese Leclerca v Monaku pokračuje. Tentokrát dostal kvůli pochybení Ferrari a špatné komunikaci penalizaci za blokováni Norrise v kvalifikaci. Kdyby k tomu nedošlo, mohl být Leclerc ve hře o pódium. Ideální závod neměl Sainz. Nejdříve pod tunelem najel do Ocona a poškodil si přední křídlo. Pak přišel déšť. Jezdci Ferrari patřili mezi ty, kteří zůstali na trati déle. Sainz před zastávkou stihl vyrobit efektní doklouzání do únikové zóny v Mirabeau. V cíli závodu mu patřilo osmé místo.

Foto: Getty Images / Dan Mullan

Lance Stroll Zatímco Fernando Alonso získává pódia, Lance Stroll se trápí. V Monaku byl v kvalifikaci až 14. V závodě zažil divoké první kolo. Závod pro něj skončil předčasně po sérii pěti nárazů do zdi (nebo jich alespoň on sám pět napočítal) – podobně jako Cunoda si stěžoval na brzdy. U Astonu zatím získal 77,5 % bodů Fernando Alonso. Pokud chce tým pomýšlet na druhé místo v šampionátu, musí Stroll zabrat.

Foto: Getty Images / Peter Fox

Júki Cunoda Pan konzistence, který dojíždí na 10. nebo 11. místě mohl narušit svou řadu příjemným způsobem a dojet na deváté pozici. V závěru závodu se ale jeho šance vypařily v únikové zóně u zatáčky Mirabeau. Cunoda si stěžoval na brzdy...

Foto: Getty Images / Ryan Pierse