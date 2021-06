Esteban Ocon prodloužil smlouvu s týmem Alpine o další tři roky

Esteban Ocon debutoval ve F1 roce 2016 s Manorem. Poté jezdil vedle Sergia Péreze u Force Indie. V roce 2019 jsme ho ve F1 neviděli. Vloni se vrátil s Renaultem, se kterým v Sachíru získal druhé místo.

Ocon měl dvouletou smlouvu. Alpine dnes potvrdil, že s Oconem prodlužil smlouvu do roku 2024.

Vzhledem k tomu, že manažérem Ocona je Mercedes, existoval určitá šance, že by mohl přejít do Mercedesu, když reálnější je příchod Russella. Nyní se tato možnost uzavřela.

Jezdecká sestava Alpine se tak minimálně v příštím roce nezmění. Alonso má také platnou smlouvu.

„Jsem rád, že mohu s týmem pokračovat i po skončení letošního roku,“ řekl Ocon. „Je to fantastický pocit, že jsem si zajistil budoucnost u Alpine. Od mého příchodu do týmu jsme společně udělali velký pokrok a mým cílem je v této cestě pokračovat i nadále. Čekají nás velké výzvy, zejména v souvislosti s novými pravidly v roce 2022. Jsem si jistý, že můžeme dosáhnout našich cílů, pokud budeme společně tvrdě pracovat a pokračovat v našem příběhu.“

„Často vzpomínám na loňskou Velkou cenu Sachíru, ve které jsem získal pódium. Motivuje mě to k vytváření dalších takových výjimečných vzpomínek. Opravdu se těším na další kapitolu, ale zatím se soustředíme především na tuto sezónu.“

„Navzdory svému mladému věku je ve formuli 1 velmi zkušený a jeho vyspělost i schopnosti za volantem jsou na pozitivní trajektorii,“ uvedl Laurent Rossi.

„Je pro nás silným přínosem jak nyní, tak i do budoucna, kdy budeme čelit výzvám nových pravidel. Plně Estebanovi důvěřujeme, že pomůže posunout tým a značku na další úroveň a splnit její dlouhodobé cíle. Esteban je pro nás přínosem i mimo F1, protože je hluboce zapojen do globálního projektu Alpine. Díky své osobnosti a hodnotám je Esteban přirozeně dokonalým vyslancem značky Alpine. Těšíme na pokračování sezóny 2021 na naší domácí velké ceně a na to, že odvedeme co nejlepší práci při každém zbývajícím závodním víkendu.“