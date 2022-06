Esteban na Alonsa laskavě počkal, říká Szafnauer. Nastínil i příčinu problémů s PJ

„Dobré body, ale myslím, že bez safety carů to mohlo být ještě o něco lepší,“ zhodnotil Velkou cenu Kanady Otmar Szafnauer. „Tempo vozu na mokru bylo dobré. Na suché trati jsme si mysleli, že nebudeme tak rychlí jako Ferrari a Red Bull, ale budeme zhruba stejně rychlí jako Mercedes.“

„Jak se ukázalo, Mercedes nás kvůli jistým okolnostem dostal. Ale v celkovém pořadí šampionátu je neporazíme, musíme být realisté, třetí neskončíme. Ve srovnání s těmi, se kterými bojujeme o čtvrté místo, jsme získali hodně bodů, takže jsem spokojený.“

Na otázku ohledně problémů s pohonnou jednotkou Alonsa Szafnauer odpověděl: „Měli jsme trochu problém na Fernandově autě, proto skončil za Estebanem. Zatím nevíme, čím to bylo, ale vypadá to, že někde unikl vzduch. Ale odkud, to nevím.“

„Projevilo se to vyššími teplotami, takže jsme byli omezení na rovinkách. Díky bohu to nebylo dost velké na to, abychom museli odstoupit.“

Po závodě si Alonso posteskl, že problémy týmu se vždy týkají jeho vozu, ale Szafnauer jeho obavy bagatelizoval.

„Nejsem si jistý, že se mu to stává vždy,“ řekl Szafnauer. „Jsem si jistý, že to tak cítí. Ale nejsem si jistý, že to tak je.“

V závěrečných kolech se Alonso chtěl dostat před Ocona a tvrdil, že byl během víkendu „stokrát rychlejší“.

Szafnauer řekl, že pro tým nebylo těžké rozhodnout, že jezdci mají držet pozice.

„Vždyť jsme byli pátí a šestí, ne? Tak co chcete udělat, nechat je závodit, nebo je vyměnit, aby byli zase pátí a šestí? Jsem pro to, abychom ho nechali závodit, ale nesmíte zapomínat, že Fernando měl problém s pohonnou jednotkou, měl únik, který způsobil, že neměl rychlost na rovince. A Esteban na něj laskavě počkal, takže jsme mohli mít vláček DRS, což byla dobrá věc.“