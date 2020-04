eSport mě nezajímá, říká Iceman

„Trávím tyto dny docela normálně, víceméně jako předtím,“ řekl Räikkönen pro Corriere della Sera.

„Trávím celou dobu s dětmi, máme štěstí, že můžeme být venku. Děláme mnoho ručních prací a různých činností. Moje dny ubíhají velmi rychle.“

eSportem si Iceman krátit čas nechce. „Nezajímá mě to. Raději počkám, až se budu moci vrátit na skutečnou trať.“

Se simulátory má přitom každý jezdec F1 zkušenost, i když s trochu jiným simulátorem. Týmy je používají pro přípravu na závody i testování nových vozů a nastavení.

„Není to tak, že jsem ho nemiloval. Řekněme, že letět do Itálie, abych se posadil do simulátoru, nebyl přesně ten důvod, proč jsem si vybral tuhle práci. Tyhle simulátory jsou navíc zcela odlišné a extrémně složitější než simulace online závodů.“

Podle aktuálních plánů by sezóna mohla začít na začátku července. „Budeme pokračovat, až se F1 a FIA rozhodnou, že je možné to udělat bezpečně. Není to naše rozhodnutí. Jsem si jistý, že to vyhodnotí velmi pečlivě. Budeme závodit ve správný čas, i bez veřejnosti.“

Räikkönenovi letos končí dvouletá smlouva s Alfou Romeo. Co bude dál, zatím komentovat nechce.

„Počkejte, až najdeme způsob, jak začít sezónu a také ji dokončit. V určitém okamžiku uvidím, co se stane a vyvodím závěry. V tuto chvíli se pro mě nic nemění.“

Jak dlouho bude ve F1 závodit, Räikkönen také neví. „Dokud se bavím a mám motivaci. Nyní se cítím více motivován než kdykoliv předtím.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson