Ericsson zůstává u Alfy Romeo. Prioritou je ale IndyCar

Marcus Ericsson letos debutoval v IndyCar za tým Arrow Schmidt Peterson Motorsport. V Detroitu skončil druhý, ale jinak se mu příliš nedařilo. V příštím roce bude závodit za tým Chip Ganassi Racing vedle zkušeného Scotta Dixona.

Ericsson ale stále spolupracuje také se svým bývalým týmem z formule 1.

„Mám dlouhodobý vztah s Alfou Romeo a Sauberem a jsem si jistý, že tam budu mít nějakou roli, ale pak jsem také řekl, že se chci opravdu soustředit 100 % na tuto sezónu Indy,“ řekl Ericsson pro švédský Expressen.

„Prioritou není být rezervním jezdcem ve formuli 1, prioritou je IndyCar. Ale nechci říkat příliš mnoho o tom, co se stane, protože je to komplikované, s několika různými faktory. Uvidíme, co bude chtít Alfa Romeo a co bude chtít Ganassi.“

Ericsson se letos mohl do F1 vrátit, i když jen na jeden závod. Po letní přestávce se spekulovalo, že nahradí Räikkönena ve Spa. Fin si během prázdnin poranil sval. Nakonec k výměně nedošlo, ale Ericsson přišel o závod v Portlandu. Podle něj se tehdy odehrálo vše rychle a o závod v USA přišel v podstatě zbytečně.

Foto: Getty Images / Dean Mouhtaropoulos