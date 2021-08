Ericsson letěl vzduchem, přesto získal druhý triumf v IndyCar

Na novém městském okruhu musel safety car na trať už ve druhém kole, kdy na trati zůstal roztočený Dalton Kellett.

Po restartu závodu o dvě kola později byli diváci svědky dramatického momentu. Marcus Ericsson ve voze stáje Chipa Ganassiho po vyvěšení zelených vlajek neodhadl rychlost před ním jedoucího Sébastiena Bourdaise.

Švédský bývalý pilot F1 zezadu najel do Francouze, jeho monopost se dokonce vznesl do vzduchu a následně spadl zpět na asfalt před Bourdaisem. Pro francouzského jezdce se zlomeným zadním zavěšením to znamenalo konec v závodě, Ericsson však mohl po výměně předního křídla překvapivě pokračovat.

Nemalé množství kolizí navíc švédskému jezdci umožnilo návrat do boje na čele. K nejvážnější situaci došlo ve dvacátém kole, kdy se Will Power v zatáčce 11 pokusil předjet Simona Pagenauda. Pro oba však v zatáčce nebyl dostatek místa, Pagenaud skončil v bariéře a zablokoval dalších jedenáct vozů za sebou.

Marcus Ericsson se dostal do vedení během páté žluté fáze, kterou svojí nehodou způsobil Rinus VeeKay.

Po restartu ve 37. kole začal Švéd kroužit na čele, vrásky na čele mu však musel působit rychlý Colton Herta. Mladý Američan se však na Ericssona nedotáhl, naopak havaroval a způsobil devátý a závěrečný výjezd safety caru na trať.

I přes nehodu, při které se vznesl do vzduchu a tvrdě dopadl, tak Marcus Ericsson získal velmi nečekané vítězství v Nashvillu. Švédský jezdec tak po triumfu v Detroitu získal druhé vítězství kariéry v IndyCar a na pódium se po druhém místě z Mid-Ohia podíval podruhé v řadě.

„Je to neuvěřitelné. V IndyCar se může stát cokoliv, přesto se nesmíte vzdávat. S dobrým týmem a dobrým autem pořád můžete zvítězit,“ uvedl Ericsson v rozhovoru pro NBC.

V šampionátu je Ericsson pátý. Lídrem je Álex Palou, který vévodí pořadí před Scottem Dixonem, Patem O’Wardem a čtvrtým Josefem Newgardenem. Další závod hostí Indianapolis 14. srpna.